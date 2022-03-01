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Savaş nedeniyle Türkiye’yi bekleyen tehlike! 3 ürüne her an zam gelebilir

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle gıda fiyatlarının etkileyebileceğini söyledi.

Savaş nedeniyle Türkiye’yi bekleyen tehlike! 3 ürüne her an zam gelebilir

Savaş nedeniyle Türkiye’yi bekleyen tehlike! 3 ürüne her an zam gelebilir

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle gıda fiyatlarının etkileyebileceğini söyledi.

01 Mart 2022 Salı 16:11
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Savaşın bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye'yi olumsuz etkilemesinden endişe duyduklarını belirten Dönmez, "Buğday arzında yaşanacak sıkıntı un ve ekmek fiyatlarını, ay çekirdeği ithalatındaki aksaklık da yağ fiyatlarını etkileyebilir." dedi.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yaptığı açıklamada BUYSAD verilerine göre gerçekleşen şubat ayı tencere enflasyonu rakamlarını paylaşırken, dünyadaki gelişmelerin gıda fiyatlarına yansımalarını değerlendirdi. Ocak ayında 14,9 olan gıda enflasyonunun, şubat ayında 4,4 olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Dönmez, kasım-aralık ayında dövizdeki yükselişin ocak ayında gıda fiyatlarına yansıdığını, ancak şubat ayı ile birlikte piyasanın nispeten durulduğunu kaydetti. Hazır yemek sanayicileri olarak gıda fiyatlarını yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Dönmez, gıda enflasyonunun 1 Ocak'tan bugüne kadar yüzde 18 arttığını bildirdi.

"ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN DEVAM ETMESİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Başkan Dönmez, açıklamasında küresel gelişmelere de değinerek, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış ile Rusya- Ukrayna savaşının Türkiye'yi olumsuz etkilemesinden duydukları endişeyi dile getirdi. Rusya'nın dünyanın önemli petrol ve doğalgaz üreticilerinden biri olduğunu, Ukrayna'nın da doğalgaz sevkiyatında kilit ülke konumuna dikkat çeken Coşkun Dönmez, "Maalesef, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın savaş sebebiyle önümüzdeki süreçte de devam etmesi endişesi yaşıyoruz. Enerji fiyatlarındaki artış, ülke ekonomilerine, dolaylı olarak da enflasyona etki ediyor" dedi.

"UN, EKMEK VE YAĞ FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR"

Coşkun Dönmez, Rusya-Ukrayna savaşının her iki ülkeden hububat, bakliyat ve yağlı tohum ithalatı yapan Türkiye'yi olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu da söyledi. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan buğday ve ay çekirdeği ithal ettiğini hatırlatan Dönmez, "Buğday arzında yaşanacak sıkıntı, un ve ekmek fiyatlarını, ay çekirdeği ithalatındaki aksaklık da yağ fiyatlarını etkileyebilir. Gıda enflasyonu zaten sektörümüzün belini büküyor. Şimdi de küresel gelişmelerden kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıyayız. Umarız, tarımsal ürün ithalatında yaşanması muhtemel sıkıntılar, bu ürünler farklı ülkelerden temin edilerek çözülür" diye konuştu.

Son Güncelleme: 01.03.2022 17:36
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Savaş Nedeniyle Türkiye’yi Bekleyen Tehlike! 3 ürüne Her An Zam Gelebilir
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