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AB aşı olanlara seyahat kısıtlamalarını kaldıracak aşı sertifikasını yasalaştırdı

Koronavirüsle birlikte hayatımızda yeni normaller de yer almaya başlıyor. AB (Avrupa Birliği) yeni normalde en dikkat çekici adımı attı.

AB aşı olanlara seyahat kısıtlamalarını kaldıracak aşı sertifikasını yasalaştırdı

AB aşı olanlara seyahat kısıtlamalarını kaldıracak aşı sertifikasını yasalaştırdı

Koronavirüsle birlikte hayatımızda yeni normaller de yer almaya başlıyor. AB (Avrupa Birliği) yeni normalde en dikkat çekici adımı attı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 15:26
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Buna göre AB, kendi sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı. Sertifikayla Kovid-19 aşısını olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere ek test veya karantina uygulanmayacak.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), AB Dijital COVID Sertifikası'nın yasalaşması nedeniyle düzenlenen imza törenine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AB ülkelerinde aşı kampanyalarının başarılı biçimde devam ettiğini aktaran Von der Leyen, "Yeni AB sertifikasıyla birlikte yazı sabırsızlıkla bekleyebiliriz." dedi. Von der Leyen,1 Temmuz'da yürürlüğe girecek aşı sertifikasının AB içinde seyahatleri kolaylaştıracağına işaret etti.

AB DİJİTAL COVID SERTİFİKASI
Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek. Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmayacak.

Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek. Aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak. Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek. AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylamış durumda.

Son Güncelleme: 14.06.2021 18:36
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AB Aşı Olanlara Seyahat Kısıtlamalarını Kaldıracak Aşı Sertifikasını Yasalaştırdı
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