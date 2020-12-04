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Amerika’dan Türkiye’ye Geldi, Çiftçi Oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kaz Dağları eteklerindeki Muratlar köyü 32 yaşındaki Hector Cadena ve 30 yaşındaki Amerikalı Christina Haglund çifti ile 3 çocuklarına ev sahipliği yapıyor. İki yıl önce köye yerleşen çift her ihtiyacını doğadan karşılıyor.

Amerika’dan Türkiye’ye Geldi, Çiftçi Oldu

Amerika’dan Türkiye’ye Geldi, Çiftçi Oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kaz Dağları eteklerindeki Muratlar köyü 32 yaşındaki Hector Cadena ve 30 yaşındaki Amerikalı Christina Haglund çifti ile 3 çocuklarına ev sahipliği yapıyor. İki yıl önce köye yerleşen çift her ihtiyacını doğadan karşılıyor.

04 Aralık 2020 Cuma 15:49
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Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta Muratlar köyünde 2 yıl önce ev kiralayan 14 yıllık evli Héctor Cadena ve eşi Christina Haglund, çocukları Lucia Cadena Haglund (10), Eva Cadena Haglund (5) ve Sebastián Cadena Haglund (12) ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.

Evlerinin yakınında kiraladıkları 40 dönüm tarlaya buğday, yulaf ve çeşitli sebzeleri eken aile, sadece doğada buldukları ve ürettikleriyle yaşamlarını sürdürüyor.

Türkiye'ye bir dost tavsiyesi ile geldiklerini belirten Amerikalı Christina Haglund, "Aynı zamanda da eşimin medeniyetlere ve medeniyetin başlangıcı olarak gördüğü bu topraklara olan özel ilgisinden kaynaklandı. Sessiz ve sakin bir yer arıyorduk. Buraya geldiğimizde tam istediğimiz gibi bir köy bulduk. Köyün toprakları bolluk ve bereket dolu. Bu köye yerleşmemizin bir diğer sebebi ise Kaz Dağları'nın muhteşem coğrafyasından kaynaklanıyor. Buradaki köylülerden çok şey öğrendik" dedi.

Ülkesinde belgesel çekerek geçimini sağlayan Héctor Cadena da Türkiye'de ise köy yaşamının gerektirdiği işleri yaparak ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Héctor Cadena, Türkiye'ye geldikleri için de mutlu olduklarını söyledi.

Son Güncelleme: 04.12.2020 19:05
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