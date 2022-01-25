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Antalya’ya 29 Yıl Sonra Kar Yağdı

Antalya kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar yağdı. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı.

Antalya’ya 29 Yıl Sonra Kar Yağdı

Antalya’ya 29 Yıl Sonra Kar Yağdı

Antalya kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar yağdı. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı.

25 Ocak 2022 Salı 12:04
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Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen kar, saat 03.00 sıralarında başladı.

Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar gece uyumadı. Kent merkezine aileleriyle birlikte inenler, yağışla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Dr. Mehmet Ayni, “Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin diye getirdim” dedi.

29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, “O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız" diye konuştu.

29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, “O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız" diye konuştu.

Yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırıldığı turizm kenti Antalya'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, geçen hafta ortasından itibaren düşmeye başlamıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de, "Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar (2 ila 6 cm), doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" uyarısında bulunmuştu.

HAVALİMANINDA 1 SANTİMETRE KAR

Antalya kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı aralıklı etkili olurken, Beydağları ve Masadağı etekleri karla kaplandı.

Meteoıroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Bölgemizde an itibarıyla kar kalınlıkları Antalya Havalimanı'nda 1 cm olarak ölçüldü" denildi.

Antalya'nın Demre, Kaş, Manavgat, Döşemealtı ve Serik ilçelerinde de kar sevinci yaşandı.

Kaş'ın hemen üstündeki Çomucak mevkiinde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Demre'den kar yağışını izleyenlerden Haydar Duman, "Muhteşem kar yağıyor. Biz de buraya arkadaşlarla eğlenmeye geldik. İlk defa Antalya'da kar görüyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

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Antalya’ya 29 Yıl Sonra Kar Yağdı
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