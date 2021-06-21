Araç sahipleri dikkat! TBMM'de kabul edildi! Çok önemli trafik sigortası kararı...

Milyonlarca araç sahibi tarafından merakla beklenen Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve uzmanlarının yoğun çabaları sonucunda vatandaşların trafik sigortası kaynaklı tazminatlarını daha şeffaf ve hızlı bir şekilde alabilmesine imkân tanınmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden biri çözüme kavuştu. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortasında tazminat ödeme usul ve esaslarına ilişkin kriterlerin belirlenmesini, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

TAŞLAR YERİNE OTURACAK

Trafik sigortası kapsamındaki tazminatların hesaplama usul ve esaslarına ilişkin kriterler, kanun ile belirlendi ve standardizasyon sağlandı. Ayrıca teminat dışında kalan haller, tamamıyla kanun ile düzenlenir hale geldi. Bu sayede hem hak sahipleri hem yargı hem de sigorta şirketleri için öngörülebilir bir ortam sağlanmış oldu.

Türkiye sigorta sektörünün, önündeki en büyük belirsizlik durumlardan biri olan trafik sigortasında bedeni tazminatların nasıl hesaplanacağı konusu, yeni kanunla standart ve şeffaf kriterlere bağlanmış oldu.

TSB, yaptığı açıklamada "Yeni kanunla tazminatların şeffaf ve hızlı bir şekilde hak sahiplerine ödenebilmesinin önü açılırken, bu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerimizde oluşan dava yükünün de önüne geçilmiş olacak.

Böylece vatandaşlarımız tazminatlarını alabilmek için uzun yıllar beklemeyecekler" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Sigorta Birliği'nin Genel Kurulu'na video konferansla katıldı.