Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum
Erişilebilir belediye, Onikişubat
Erişilebilir belediye, Onikişubat
SANKO Üniversitesi’nde öğretmenler günü kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde öğretmenler günü kutlandı

Aziz Yıldırım'ın kızı Gülşah Yıldırım’a tehdit

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yapan kızı Gülşah Yıldırım Gordi, kendisini tehdit edip 'Hakkımızı yediniz' diyerek alacaklı olduğunu iddia eden çalışanından şikayetçi oldu. Şirkete iş yapan taşeron firmada çalışan Hikmet C. hakkında, Gülşah Yıldırım'a sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiği gerekçesiyle 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Aziz Yıldırım'ın kızı Gülşah Yıldırım’a tehdit

Aziz Yıldırım'ın kızı Gülşah Yıldırım’a tehdit

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yapan kızı Gülşah Yıldırım Gordi, kendisini tehdit edip 'Hakkımızı yediniz' diyerek alacaklı olduğunu iddia eden çalışanından şikayetçi oldu. Şirkete iş yapan taşeron firmada çalışan Hikmet C. hakkında, Gülşah Yıldırım'a sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiği gerekçesiyle 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 16:27
banner459

Aziz Yıldırım'ın kızı Gülşah Yıldırım Gordi, babasına ait makine ve elektrik şirketinin yönetim kurulu başkanlığını üstlenmişti. Şirketin anlaşmış olduğu firmada taşeron olarak çalışan Hikmet C., iflas bayrağını çekti. İlerleyen günlerde zarara uğradığını alacaklı olduğunu iddia ederek Yıldırım'a sosyal medya platformu üzerinden ulaşmaya çalıştı.

'BİRİLERİ ZARAR GÖRECEK'
Hikmet C., sosyal medya platformu üzerinden genç kadına 'Birgün karşınıza çıkacağım, insanların hakkını nasıl yediğinizi burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Birileri zarar görecek, hayatımdan vazgeçtim ciddiye almıyorsunuz siz bilirsiniz.' şeklinde bir mesaj yolladı. Mesaj karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Gordi, tehdit ve hakaret içerikli zincirleme mesajların ardından şikayetçi olmaya karar verdi.

TEHDİT ETMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Şikâyetin ardından. Hikmet C. ifadesinde, iflas ettiğini, zararını gideremediğini ve bu sebeple Gülşah Yıldırım Gordi'nin kendisine olan borcunu ödemesi için sosyal medya üzerinden ulaşarak mesajlar attığını kaydetti. Attığı mesajları kabul ettiğini fakat tehdit amaçlı olmadığını iddia etti. Bunun üzerine taraflar uzlaştırılmaya yönlendirildi. Gülşah Yıldırım Gordi, uzlaşmayı reddetti. Hikmet C., hakkından 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırımın Kızı Gülşah Yıldırım’a Tehdit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmaniye’de kovid-19 tedbirleri denetlendi
Osmaniye’de kovid-19 tedbirleri denetlendi
Ak Parti Hatay il başkan yardımcısı Doğan, son yolculuğuna uğurlandı
Ak Parti Hatay il başkan yardımcısı Doğan, son yolculuğuna uğurlandı
Kaşlarınız kabusunuz olmasın!
Kaşlarınız kabusunuz olmasın!
Adana, Mersin, Hatay Ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı
Adana, Mersin, Hatay Ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı
Osmaniye'de pandemi toplantısı
Osmaniye'de pandemi toplantısı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber