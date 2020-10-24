Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımızın yanındayız’
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımızın yanındayız’
Elbistan Besi OSB’de Onay Alındı
Elbistan Besi OSB’de Onay Alındı
İnşaat Sektörü KMTSO’da Buluştu
İnşaat Sektörü KMTSO’da Buluştu
Başkan Mahçiçek, Dünya Gazeteciler Günü’nü Kutladı
Başkan Mahçiçek, Dünya Gazeteciler Günü’nü...
Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Başkan Erdoğan anahtarı teslim etti

Başkan Erdoğan, Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan anahtarı teslim etti

Başkan Erdoğan anahtarı teslim etti

Başkan Erdoğan, Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2020 Cumartesi 18:27
banner459

Erdoğan, "Daha önce pek çok ilimizde olduğu gibi gecekondu kuşatmasında olan Kayseri bugün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Şehrimizde yaklaşık 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir. Bugün projenin ilk etabını oluşturan 652 konut ve 55 iş yerini hizmete açıyoruz. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacaktır." dedi.

Kayseri Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm projelerinde tamamlanan konutların açılışını yapacağız. Kayseri kentsel dönüşüm projelerinin en kapsamlı şekilde başarı ile hayata geçirildiği yerdir" dedi.

Başkan Erdoğan, "Kayseri bu gün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ'nin ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları ile gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Bu güne kadar 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir. Kayseri'nin mahallenin önemli bir bölümü yıkılıp yeniden inşa edilmiştir" diyerek şunları söyledi:

"Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm çalışmaları ile 9 bin yeni konutu tüm yaşam alanları ile birlikte Kayseri'ye kazandırıyoruz. Sahabiye 510 bin metrekarelik alanda 5 bin 820 bağımsız bölümden oluşuyor. 3 bin 800'ü konut ile müteşekkildir. Bu gün ilk etabını oluşturan 622 konut ve 55 iş yeri ile 40 bin metrekare yeşil alanı hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşümün her alanı şeffaf ve uzlaşmaya uygun şekilde yürütülmüştür.
Seyrani Kentsel dönüşüm projesi 3472 konut ve iş yerini kapsıyor. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza huzur ve afiyet dolu bir ömür temenni ediyorum.
Türkiye şehircilikte de geri kalmıştır. Özellikle ikinci dünya savaşının ardından Demokrat Parti'nin başlattığı şehirleşme sonrasında köylerden şehre gelen göç iyi yönetilememiştir. Vatandaşlarımız da çareyi şehrin herhangi bir yerine derme çatma da olsa başını sokabileceği gecekondu yapma yoluna gitmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildiğim dönemde önümüzdeki en büyük meselelerden biri gecekondu kuşatmasıydı. İstanbul ve Ankara'da pek çok ilimizde 5 katlı 15 katlı gecekondu inşa edilmişti. Ortada bir plan ve proje olmadığı için yapılan bu binalar deprem sel gibi afetlerde adeta tabuta dönüşüyordu. İstanbul'da attığımız her adımda karşımızdaki sorunun büyüklüğünü gördük.

O dönemde mesafe kat etmekte zorlandık. AK parti iktidarı ile TOKİ'yi yeniden yapılandırarak büyük seferberlik yaptık. 975 bin konutun inşaatına başladık. 19 üniversitemizin külliyesini 1116 okulunu, 194 yurt binasını 267 hastaneyi, bin 745 ticari iş yerini, 241 kamu hizmet binasını 19 stadyumu TOKİ sistemi içinde ülkemize kazandırdık. TOKİ'nin 18 yılda yürüttüğü projelerin sayısı 15 bin 600'ü buluyor. 58 ayrı şehrimizde 1 milyon 400 bin bağımsız bölümü kapsayan projeyi başlatmış durumdayız.

Kentsel dönüşüm için harcadığımız para 14.5 milyar lirayı geçti. İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız. Kayseri'de yürütülen projeyi bu çerçevede örnek ve anlamlı görüyorum"

Başkan Erdoğan, günün anısına Mehmet Altun'a günün anısına plaket takdim etti. Erdoğan, plaket takdiminin ardından hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Son Güncelleme: 24.10.2020 18:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB'den Pentagon'a S-400 yanıtı
MSB'den Pentagon'a S-400 yanıtı
Tüfekle vurdu, ikiye böldü yetmedi cesedini yaktı
Tüfekle vurdu, ikiye böldü yetmedi cesedini yaktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş'ta vatandaşların ortak kullanım alanlarına kısıtlama
Kahramanmaraş'ta vatandaşların ortak kullanım alanlarına kısıtlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik koronavirüs açıklaması! Tırmanışa geçti, 3'e katladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik koronavirüs açıklaması! Tırmanışa geçti, 3'e katladı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber