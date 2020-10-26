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Kahramanmaraş'ta doktora darp

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanına şiddet ve hakaret ettikleri iddiasıyla bir anne ve kızı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş'ta doktora darp

Kahramanmaraş'ta doktora darp

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanına şiddet ve hakaret ettikleri iddiasıyla bir anne ve kızı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

26 Ekim 2020 Pazartesi 08:58
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Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Acil Servisi'ne gelen M.K. (42), kızı S.K'ya (22) iğne yaptırmak istedi.

Nöbetçi Doktor M.A'nın iğnenin yan etkisi olabileceğini ve uzman hekimden onay alınmasını gerektiğini söylemesi üzerine sinirlenip fenalık geçiren M.K, doktora tepki gösterdi. Daha sonra sinir krizi geçiren S.K. ise doktor M.A'ya saldırıp masasını dağıttı.

Güvenlik görevlilerince sakinleştirilen anne ve kızı, M.A'nın darp raporu alarak şikayetçi olması üzerine polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son Güncelleme: 26.10.2020 13:08
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