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CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuklandı.

CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuklandı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 18:13
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İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 19 kişi, geçtiğimiz perşembe günü 28 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Yavuz'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun yanı sıra adliyeye getirilen diğer 4 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk işlemleri gerçekleşmişti.

Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi.

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