CHP’li Öztunç’tan direksiyon eğitmenlerine haklarını verin çağrısı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde direksiyon eğitmenlerinin(usta öğreticiler) kanayan yarası durumunda bulunan uygulama sınavına dair sosyal hakların teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın(MEB) direksiyon sınavlarında görev alan sınav komisyon üyelerine ve bakanlık personeline ücret ödediğini, direksiyon eğitmenine ise ne bakanlığın ne de sürücü kurslarının herhangi bir ödeme yapmadığını belirten CHP’li Ali Öztunç, görev sırasında kusur olması durumunda kanun çerçevesinde ceza yaptırımı sorumluluğu ile karşı karşıya kalan direksiyon eğitmenlerinin sosyal haklarının verilmesini talep etti.

Eski uygulamada maarif müfettişlerinin kurslar tarafından eğitmene ödenen ücret makbuzunu görmeden kurs aracına onay vermediği hatırlatmasında bulunan Ali Öztunç, bakanlığın denetimlerini neden durduğu ve söz konusu uygulamadan neden vazgeçtiğini sordu.

40 saat çalışma saati dışında eğitmenlerin bir de hafta sonları ücretsiz bir şekilde MEB tarafından görevlendirilmesinin 4857 Sayılı İş Kanuna aykırı olduğunu açıklayan Öztunç, “Direksiyon eğitmenlerine de sınav ücretlerinin biriktiği havuzdan ücret ödenmesi yönünde bakanlığınızın bir çalışması olacak mıdır?” sorusu ile bu konuda artık bir adım atılmasını istedi.

Öztunç’un Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi aynen şu şekilde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ali ÖZTUNÇ

Kahramanmaraş Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonları yapılan özel sürücü kursları direksiyon sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerine ve bakanlık personeline ücret ödemektedir. Ancak aynı sınavlarda görevli yaklaşık 40.000 direksiyon eğitmenine (usta öğreticiler) , ne Milli Eğitim Bakanlığı ne de sürücü kursları herhangi bir ödeme yapmamaktadır. Görev esnasında herhangi bir kusur oluşumunda 657 Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde ceza alan usta öğreticiler, sosyal haklarının verilmesini talep etmektedir.

Buna istinaden;

1- Üç yıl öncesine kadar, sürücü kursları, hafta sonu direksiyon sınavlarında görev alan direksiyon eğitmenlerine ücret ödüyorken ve maarif müfettişleri de, direksiyon eğitmenine ödenen ücret makbuzunu görmeden kurs aracına onay vermiyorken, şimdi neden bu uygulamadan vazgeçilmiştir?

2- Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonları yapılan direksiyon sınavlarında görev alan direksiyon eğitmenlerine, sürücü kurslarının mesai ücreti ödeyip ödemediğini neden denetlememektedir?

3- Sürücü kurslarındaki usta öğreticilerin (Direksiyon eğitmenlerinin), 40 saat çalışma süreleri dışında, hafta sonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilmesi ve herhangi bir ücret ödenmemesi 4857 Sayılı İş Kanununa aykırı değil midir?

4- Haftada 40 saat ders veren ve hafta sonları dahi çalışan direksiyon eğitmenlerine de sınav ücretlerinin biriktiği havuzdan ücret ödenmesi yönünde bakanlığınızın bir çalışmanız olacak mıdır?