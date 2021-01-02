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Çiftçi tarlasında roma dönemi toplu mezar buldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçi, traktörün arka tekerinin düştüğü çukurda Roma dönemine ait olduğu düşünülen toplu mezar buldu.

Çiftçi tarlasında roma dönemi toplu mezar buldu

Çiftçi tarlasında roma dönemi toplu mezar buldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçi, traktörün arka tekerinin düştüğü çukurda Roma dönemine ait olduğu düşünülen toplu mezar buldu.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:33
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Erbaa ilçesine bağlı Ayan köyünde çiftçilik yapan Remzi Gürel, kendisine ait tarlanın kenarlarındaki otları traktörüyle temizlemek için çalışma yaptı.

ÇUKURDA İNSAN KEMİKLERİ BULDU

Tarlasını sürdüğü traktörün arka tekeri aniden oluşan çukura düşen Gürel, traktörünü çıkardıktan sonra oluşan boşluğa baktığında ise insan kemikleri olduğunu fark etti. İhbar üzerine tarlada jandarma ekipleri ile birlikte Tokat Müze Müdürlüğü'nden arkeologlar inceleme yaptı.

ALAN KORUMA ALTINA ALINDI

Çok sayıda insan kemiği olduğu belirlenen alan, Tokat Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İşte toplu mezarın bulunduğu alan;

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