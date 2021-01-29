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Cumhurbaşkanı Erdoğan karamsar konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsün mutasyona uğrayan türü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Normalleşme adımlarının beklendiği bugünlerde Erdoğan, "Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var. Fakat onu da aşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karamsar konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan karamsar konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsün mutasyona uğrayan türü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Normalleşme adımlarının beklendiği bugünlerde Erdoğan, "Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var. Fakat onu da aşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

29 Ocak 2021 Cuma 16:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Üsküdar Hz. Ali Camii çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Hem koronavirüs vaka ve vefat sayıları hem de mutasyonla ilgili sorulara Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle yanıt verdi: "Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Okullar açılması konusunda Bilim Kurulu'nun ifadeleri, açıklamaları benim için önem arz ediyor. Ben değerlendirmeleri vefat sayılarıyla yapıyorum. Buradaki düşüş beni ümitlendiriyor.

"KÜÇÜK ESNAFIMIZI YALNIZ BIRAKAMAYIZ"

Son dönemde restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı gözetleme gibi düşüncemiz var. Son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lira gibi desteği verme kararı aldık. Bu adımı atmakla çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Küçük esnafı yalnız bırakamayız.

"VATANDAŞIMIZA ZULÜM ETMEYİN"

Bu süreç içerisinde sebze, meyve ve bakliyatta çok ciddi fiyat farkları olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde. Bir ay içerisinde bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkıyla yapın. Vatandaşa zulüm etmeyin.

"ELON MUSK İLE ÇALIŞMA SÖZ KONUSU"

Turksat 6'yı gönderdik, 5'e hazırlanıyoruz. Elon Musk ile çalışma söz konusu. Müşterek neler yapabiliriz, ben de bir arkadaşımızı görevlendirdim, Elon Musk ile irtibat halinde olacak. Elon 2020 itibariyle dünyanın zenginlikte bir numarası oldu. 'Çok çalışıyorum' diyor, 'çok çalışınca çok kazanıyorum' diyor.

"İRAN İLE TİCARET HACMİNİ BÜYÜTME HEDEFİMİZ VARDI"

İran ile 30 milyar dolar gibi bir ticaret hacmi vardı. Bunu çok çok üzerine çıkarma gibi hedefimiz vardı. Ama koronavirüs, yaptırımlarla beraber çok ciddi düşüş oldu. Onları biraz sonra İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşeceğiz."

Son Güncelleme: 29.01.2021 18:14
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