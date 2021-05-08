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Flaş atama kararları!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevinden alındı, yerine Mustafa Tuzcu getirildi.

Flaş atama kararları!

Flaş atama kararları!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevinden alındı, yerine Mustafa Tuzcu getirildi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:13
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz görevden alındı, yerine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat Umut Döktür atandı. Ayrıca Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar görevinden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. İlker Murat Ar, Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına İlknur İnam, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Erdal Anık ve Müfettişliğe ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Emine Ruveyda Hacıfazlıoğlu getirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Kurt atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne, Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürü Yusuf Ulupınar, 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, 12. Bölge Müdürü Yalçın Ün ve 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan görevden alındı. 8. Bölge Müdürlüğüne Barış Özgün, 10. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Sağlam, 12. Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Arabacı ve 13. Bölge Müdürlüğüne Ömer Faruk Kaya atandı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Akan Gülmez ve Ercan Demiryürek görevden alındı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Leman Çetiner getirildi.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı.

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