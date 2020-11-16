Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri yazacak
Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri...
SANKO okulları öğrencisi bir milyon öğrenci arasından ilk 50’ye girerek yarışmayı kazandı
SANKO okulları öğrencisi bir milyon...
Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu Sevdi
Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu Sevdi
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baştemir, ‘Diyabetli kişilerin covıd-19 hastalığına daha duyarlı olduğu iyi bilinmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof....
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi üretime başladı
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi...

Gazeteci Ahmet Kekeç'e son veda!

Türkiye Ahmet Kekeç'e veda ediyor. Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, geçtiğimiz cumartesi günü yaşama gözlerini yumdu. Usta kalem, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, koronavirüs testinin pozitif çıkması ile yoğun bakıma alınmıştı. İki kez kanseri yenmeyi başaran Kekeç'ten gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu. Usta kalem bugün öğle ezanına müteakıben kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Ahmet Kekeç'e son veda!

Gazeteci Ahmet Kekeç'e son veda!

Türkiye Ahmet Kekeç'e veda ediyor. Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, geçtiğimiz cumartesi günü yaşama gözlerini yumdu. Usta kalem, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, koronavirüs testinin pozitif çıkması ile yoğun bakıma alınmıştı. İki kez kanseri yenmeyi başaran Kekeç'ten gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu. Usta kalem bugün öğle ezanına müteakıben kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 14:08
banner459

Türkiye'nin gördüğü en usta kalemlerden olan Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etmişti. Kekeç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

ÇOK SAYIDA SİYASİ VE SEVENLERİ KATILDI
Namaza, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EYÜP SULTAN CAMİSİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI
Kekeç'in cenaze namazı bugün öğle ezanına müteakıben Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı. Kekeç, namazın ardından Eyüp Sultan haziresine defnedilecek.

KEKEÇ'İN OĞLU: BABAMI KELİME-İ TEVHİD'LER İLE UĞURLAYIN

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, "Babamın cenaze namazında Kelime-i Tevhid'lerle uğurlanmasını istiyoruz. Böylesi yaşamı ve davası için daha isabetli ve babamın ruhu için daha ferahlatıcı olacaktır" dedi.

2 KEZ KANSERİ YENMİŞTİ
Daha önce 2 kez kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Ahmet Kekeç, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınmıştı.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?
Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.

Kekeç Akşam Gazetesi'nde yazarlık yapmaktaydı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu’dan afet açıklaması
Bakan Soylu’dan afet açıklaması
Zeytinyağında büyük oyun! Sosyal medyada fink atıyorlar
Zeytinyağında büyük oyun! Sosyal medyada fink atıyorlar
40 bin liralık sözde 'fuhuş vergisi' vurgunu! Jigolo skandalı...
40 bin liralık sözde 'fuhuş vergisi' vurgunu! Jigolo skandalı...
Kar yağışı geliyor
Kar yağışı geliyor
Kahramanmaraş’ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş’ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame hazırlandı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber