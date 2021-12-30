JGK ve SGK subay alımı gerçekleştirilecek

Subay alımı için başvuru şartlarına yoğun bir ilgi gösterilirken sözleşmeli subay başvuru şartları nelerdir sorusuna da yanıt aranmakta.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf sözleşmeli subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacına yönelik gerçekleştirilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik başvurular 24 Aralık 2021 – 09 Ocak 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Temin ile ilgili detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu’nda belirtildi.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Sözleşmeli Subay Başvuru Şartları Neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen en az dört yıllık lisans programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak.



c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),



ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,



e. Hamile olmamak,



f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay,astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veyaçıkarılmamış olmak,



g. www.jandarma.gov.tr, https://kamuilan.sbb.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.trinternet adreslerinde yayımlanan “2022 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay BaşvuruKılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.