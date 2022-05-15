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Kahramanmaraş’ta yağmur etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı. Hava tahmin kurumu, sağanak yağış konusunda uyardı.

Kahramanmaraş’ta yağmur etkili olacak!

Kahramanmaraş’ta yağmur etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı. Hava tahmin kurumu, sağanak yağış konusunda uyardı.

15 Mayıs 2022 Pazar 11:41
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Pazar öğle saatlerinden itibaren; Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre pazar günü yurdun genelinde sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni raporda yağışların yurt genelinde etkisini göstereceği görülüyor. Pazar ve pazartesi günleri Marmara Bölgesi'nde hava kapalı olacak. Çarşamba günü ise kuvvetli yağışlar İstanbul dahil olmak üzere Marmara'da da etki gösterecek.

Hava sıcaklıklarının bugün iç kesimlerde biraz azalacağı, hafta başından itibaren iç ve batı kesimlerde artacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredece ancak perşembe gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Pazar öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Pazar öğle saatlerinden itibaren; Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla 16.05.2022 Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Kahramanmaraş’ta Yağmur Etkili Olacak!
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