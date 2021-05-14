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Katil İsrail'den Gazze'ye bir gecede bin bomba!

Katil İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ederken acı gerçek ortaya çıktı. Çocuk kadın demeden saldıran katil İsrail Gazze'ye sadece bir gecede bin bomba atmış.

Katil İsrail'den Gazze'ye bir gecede bin bomba!

Katil İsrail'den Gazze'ye bir gecede bin bomba!

Katil İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ederken acı gerçek ortaya çıktı. Çocuk kadın demeden saldıran katil İsrail Gazze'ye sadece bir gecede bin bomba atmış.

14 Mayıs 2021 Cuma 15:21
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen hız kesmeden devam ediyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İsrail güçleri (IDF) Gazze'ye bir gecede bin bomba attı. Bu israil'İn en yoğun saldırısı olarak kayıtlara geçti. İsrail Saldırılarının üçüncü gününde IDF'nin Gazze'de havadan bombaladığı binanın yıkıldığı anları gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı.

VURULMA ANI KAMERADA
New York Post'un Middle East Eye muhabirine dayandırdığı haberine göre, İsrail F-16'sı al-Rimal mahallesindeki 14 katlı binaya dokuz füze ateşlediğini söyledi.

Çeşitli medya kuruluşlarının yanı sıra mağazalar ve dairelerin bulunduğu binanın daha önce İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırı sırasında da bir füzeyle vurulduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN SAVUNMA: ASKERİ AMAÇLA KULLANILIYORDU
İsrailli yetkililer ise Hamas'ın El Şaruk Kulesi'ni ve IDF'nin vurduğu diğer binaları askeri amaçlarla kullandığını iddia etti

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Öte yandan Maxar Technologies isimli şirket Gazze'nin uydulardan çekilen görüntülerini yayınladı. Uydu fotoğraflarında yıkımın ve saldırının boyutları tüm çıplaklığı ile yer aldı.

HAMAS'TAN FLAŞ ÇAĞRI
Hamas lideri İsmail Haniyeh, işgal altındaki topraklardaki ve İsrail'deki Filistin vatandaşlarını Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan Cuma günü dışarı çıkıp gösteri yapmaya çağırdı.

Haniyeh, Gazze'nin 2014'e benzer başka bir İsrail kara istilası olasılığıyla karşı karşıya kalması nedeniyle çağrıyı Cuma günü yaptı. İsrail, Cuma sabahı itibariyle, Gazze yakınlarındaki sınırına çok sayıda asker, tank ve topçu yerleştirdi.

TERCÜME HATASI OLDU İDDİASI
Sabaha karşı 02.40 sıralarında İsrail ordusu ilk açıklamasının aksine Gazze'ye yönelik kara harekâtına girişilmediğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Katil İsrailden Gazzeye Bir Gecede Bin Bomba!
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