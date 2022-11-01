Mahir Ünal'ın İstifa Etmesine Ak Partili isimler art arda tepki gösterdi

"Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkileri üzerine çeken Mahir Ünal, AK Parti grup başkanvekilliği görevinden dün akşam istifa etti. Ünal'ın istifasına AK Parti içerisinden tepkiler geldi.

"AYRILIŞINA ÜZÜLDÜM"

Ünal'ın istifasına ilk tepki gösteren, AK Parti MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar oldu. Tayyar sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tartışmalı konuşmanın içeriğine dair farklı düşünsem de ayrılışı böyle olmamalıydı. Bazen sinir uçlarımıza dokunsa da farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik. Demokrasi, tahammül rejimidir zaten. Velhasıl, Mahir Ünal'ın ayrılışına üzüldüm" dedi.

"SİYASET KATİLMİŞ"

Ünal'ın istifasına bir tepki de eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Ünal açıklamasında, "Siyaset katilmiş. Bir kez daha anladım" ifadelerini kullandı.