Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor
Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor
Başkan Güngör: “Ecdadımız Vaktine Hazırdı”
Başkan Güngör: “Ecdadımız Vaktine Hazırdı”
Andırın’da Ulaşım Konforu ve Güvenliği Büyükşehir’le Sağlanıyor
Andırın’da Ulaşım Konforu ve Güvenliği...
Başkan Güngör, “Türkiye Yüzyılı” tanıtım toplantısına katıldı
Başkan Güngör, “Türkiye Yüzyılı” tanıtım...
Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Mahir Ünal'ın İstifa Etmesine Ak Partili isimler art arda tepki gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal cumhuriyetle ilgili tepki çeken sözlerinin ardından dün istifa etti. Ünal'ın görevinden ayrılışına AK Parti MKYK üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar, "Bazen sinir uçlarımıza dokunsa da farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik" diyerek tepki gösterdi. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner de, "Siyaset katilmiş" ifadeleri ile tepkisini ortaya koydu.

Mahir Ünal'ın İstifa Etmesine Ak Partili isimler art arda tepki gösterdi

Mahir Ünal'ın İstifa Etmesine Ak Partili isimler art arda tepki gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal cumhuriyetle ilgili tepki çeken sözlerinin ardından dün istifa etti. Ünal'ın görevinden ayrılışına AK Parti MKYK üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar, "Bazen sinir uçlarımıza dokunsa da farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik" diyerek tepki gösterdi. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner de, "Siyaset katilmiş" ifadeleri ile tepkisini ortaya koydu.

01 Kasım 2022 Salı 13:15

"Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkileri üzerine çeken Mahir Ünal, AK Parti grup başkanvekilliği görevinden dün akşam istifa etti. Ünal'ın istifasına AK Parti içerisinden tepkiler geldi.

"AYRILIŞINA ÜZÜLDÜM"

Ünal'ın istifasına ilk tepki gösteren, AK Parti MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar oldu. Tayyar sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tartışmalı konuşmanın içeriğine dair farklı düşünsem de ayrılışı böyle olmamalıydı. Bazen sinir uçlarımıza dokunsa da farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik. Demokrasi, tahammül rejimidir zaten. Velhasıl, Mahir Ünal'ın ayrılışına üzüldüm" dedi.

"SİYASET KATİLMİŞ"

Ünal'ın istifasına bir tepki de eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Ünal açıklamasında, "Siyaset katilmiş. Bir kez daha anladım" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mahir Ünalın İstifa Etmesine Ak Partili Isimler Art Arda Tepki Gösterdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ Kura ve teslim tarihi netleşti
TOKİ Kura ve teslim tarihi netleşti
Ertuğrul Doğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Ertuğrul Doğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Kahramanmaraş’ta Oğuzhan Koç Konserine On Binler Akın Etti
Kahramanmaraş’ta Oğuzhan Koç Konserine On Binler Akın Etti
Sanko Rektörü Dağlı: “Cumhuriyetimiz, en büyük emanetimiz ve mirasımızdır”
Sanko Rektörü Dağlı: “Cumhuriyetimiz, en büyük emanetimiz ve mirasımızdır”
Kahramanmaraş'ta İHA kullanımı yasaklandı!
Kahramanmaraş'ta İHA kullanımı yasaklandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber