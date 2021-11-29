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Otokar, Kara Sistemlerindeki Kabiliyetlerini Güney Amerika'da Tanıtacak

Otokar, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenecek olan Expodefensa 2021 fuarında zırhlı araçlardaki geniş ürün gamını tanıtacak.

Otokar, Kara Sistemlerindeki Kabiliyetlerini Güney Amerika'da Tanıtacak

Otokar, Kara Sistemlerindeki Kabiliyetlerini Güney Amerika'da Tanıtacak

Otokar, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenecek olan Expodefensa 2021 fuarında zırhlı araçlardaki geniş ürün gamını tanıtacak.

29 Kasım 2021 Pazartesi 14:47
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, zırhlı araçlarını sektörün en önemli fuarlarında tanıtmaya devam ediyor. Savunma sanayii alanında global arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Otokar, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenecek olan Expodefensa 2021 Fuarı’na katılıyor. Üç gün sürecek olan fuar süresince Otokar, dünyaca ünlü zırhlı araçlardan oluşan geniş ürün gamını tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, şirketin sahip olduğu mühendislik gücü, tasarım kabiliyeti ve teknoloji alanındaki üstünlüğünü dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinliklerde tanıttıklarını belirtti.

Görgüç, "Dünya savunma sanayiinde her geçen gün yeni başarılar elde eden Otokar, global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji transferi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Beş kıtada düzenlenen fuarlarda yer alarak Türkiye savunma sanayiini dünyada en iyi şekilde temsil ediyor, bu fuarları mevcut ve potansiyel kullanıcılarımızla bir araya gelmek için önemli bir araç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Otokar’ın günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiği ve ürettiği araçların halihazırda Güney Amerika'da kullanıldığına dikkati çeken Görgüç, "Türk ordusu ve güvenlik güçleri dahil, dünyada 35’ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 55’i aşkın farklı kullanıcımız için en iyi ürünü ve hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Türkiye'de ve dünyada farklı iklim ve coğrafyalarda elde ettiğimiz deneyimleri, araç geliştirme çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Güney Amerika da Otokar'ın önemli pazarları arasında yer alıyor. Otokar olarak bölgedeki ihracat fırsatlarını yakından takip ediyor, yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz." açıklamasını yaptı.

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OtokarKara Sistemlerindeki Kabiliyetlerini Güney Amerikada Tanıtacak
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