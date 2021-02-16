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Sokak Hayvanları İçin Bir Proje Daha

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yenileme ve kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında korunaklı odalar, tedavi merkezi ile sahiplendirme ve gezinti alanları oluşturuluyor.

Sokak Hayvanları İçin Bir Proje Daha

Sokak Hayvanları İçin Bir Proje Daha

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yenileme ve kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında korunaklı odalar, tedavi merkezi ile sahiplendirme ve gezinti alanları oluşturuluyor.

16 Şubat 2021 Salı 13:11
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında 15 dönüm arazi üzerine kurulu tesiste yenileme ve kapasite artırma çalışmaları sürüyor. Bin 200 metrekarelik alanda hayata geçirilen proje ile kedi evleri, sahiplendirme alanları, tedavi merkezi, korunaklı odalar ve gezinti alanları oluşturuluyor.

Yeni Korunaklı Odalar ve Tedavi Merkezi

Devam eden çalışmalarla ilgili Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Can dostlarımıza yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde başlattığımız yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Bu kapsamda yeni korunaklı odalar, tedavi merkezi, kedi evleri ve gezinti alanları oluşturuyoruz. Yeni projemizin yanı sıra özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde de beslenme noktalarına özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarımıza yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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