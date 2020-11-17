Talep patlaması yaşanınca kanun çıkmıştı! Satıp kaçmaya çalışıyorlar

Düzenleme kapsamında hobi bahçesi adı altında parçalanan tarım arazileri tek tek tespit edilmeye başlanırken, mülk sahiplerine ise iki aylık süre tanındı.

Söz konusu zaman zarfında arazilerin eski şekline dönüştürülmemesi halinde ise devreye kamu kurumları girecek. Öte yandan ciddi ceza ve yaptırımları barındıran kanunun çıkmasıyla birlikte hobi bahçelerine yönelik ilan sayısında da büyük artış yaşandı.

Yüzlerce arazi için alelacele satılık ilanı çıkılırken, yetkililer ise 'Satıp kaçmaya çalışanlar var' diyerek suç duyurusunda bulunuyor.

Tarım arazilerinde yapılaşmanın ve niteliğinin bozulmasının önünü açtığı gerekçesiyle tartışmaya yol açan 'hobi bahçeleri'ne ilişkin yasa değişikliği geçtiğimiz ay Meclis'ten geçti.

Düzenleme ile tarım arazileri hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünemeyecek, bölünenler ve üzerlerinde yapılaşma olanlara yönelik ise yaptırımlar uygulanacak.

3 YIL HAPİS HER M2 İÇİN 10 LİRA CEZA!

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre; Kanuna göre tarım arazilerini hobi bahçeleri aracılığıyla bölüp satan ve pazarlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilirken, tarım arazilerinde plan ve projelere aykırı hareket edenlerin valiliklerce tespit edilerek sorumlu kişi ve kurumlara 1000 liradan az olmamak üzere, bozulan arazinin metrekaresi hesaplanarak ve her metrekare başına 10 lira idari para cezası kesilecek.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından valilikler ve belediyeler de harekete geçti. Hobi bahçeleri adı altında bölünen tarım arazilerine yönelik tespitler yapılırken, düzenlemenin çıkmasıyla bu şekilde planlanmış binlerce arazi de alelacele satışa çıkarıldı.

Hobi bahçelerine yönelik düzenlemeye ilişkin yenisafak.com'a konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, ''Kanun çıktı, artık herkes kanunun emrettiği şekilde görevini yerine getirmek durumunda. Öncelikle hobi bahçeleri adı altında tarım arazilerinin tarım dışına çıkaranların tespitleri yapılacak.

Bu usulsüzlüğü yapmış olanlara m2 başına 10 lira olmak kaydıyla toplam bin TL'den aşağı olmamak üzere bir cezai müeyyide uygulanacak ve kendisine alanında düzeltme yapması için iki aylık bir süre verilecek.'' diye konuştu.

GÖREV AKSARSA DEVREYE TARIM BAKANLIĞI GİRECEK

İki aylık süre içerisinde hobi bahçesi adı altında tarım arazisi üzerinde yapılmış olan usulsüzlüğün düzeltilmemesi halinde bir ay içerisinde özel idarelerin ve belediyelerin görevinin başlayacağına dikkat çeken Kılıç, ''Hangilerinin imkanları ve kabiliyetleri bu alanı yeniden eski haline getirmeye müsait ise görev devralınacak. Bahse konu bir ay içerisinde söz konusu kurumlar da görevlerini yerine getirmez ise bu sefer de devreye Tarım Bakanlığı girecek ve bu alanları eski haline dönüştürecek.

Tabi bu dönüşüm süresi içerisinde yapılan tüm masraflar ise iki katı olmak şartıyla özel idarelerin ve belediyelerin İller Bankası ve Hazine'den kendilerine gelen paylarından kesilerek direk bakanlığın hesabına aktarılacak. Bu süreç bu şekilde tamamlanmış olacak.'' dedi.

VALİLİKLER TESPİTLERE BAŞLADI

Kanun çıktı şimdi ne yapılıyor? şeklinde bir soru sorulması halinde kendilerine gelen bilgilere göre valiliklerin resen tespitlere başladığını ve bir takım cezalandırmaları da yaptığını dile getiren Kılıç, ''Toplumdan bunlara neden vakti zamanında izin verdiniz şeklinde haklı çıkışlar geliyor ancak şu var özellikle pandemi sürecinde bu tarz yerlere olan talep yüzde 1000 seviyelerinde arttı.

Bu süreçte arazilerin bu şekilde tarım dışına çıkarılmasına müsaade edecek olursanız, şehir tarımı yapabilecek ne yazık ki bir alanımız kalmayacak. O yüzden tarım arazilerini muhafaza etmenin bir başka yolu yok.'' diye konuştu.