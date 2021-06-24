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Vekillere kritik talimat

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı.

Vekillere kritik talimat

Vekillere kritik talimat

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı.

24 Haziran 2021 Perşembe 15:50
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik istişare toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Salgın, terörle mücadele, dış politika ve yeni anayasanın hayata geçirilmesi konuları ele alındı." dedi. Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekillerine "Vatandaşlarla daha sık buluşun" dediğini iletti.

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı.

Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekillerine "Vatandaşlarla daha sık buluşun" dediğini iletti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik istişare toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, devam eden toplantıda yeni tip koronavirüs salgını, terörle mücadele, dış politika ve yeni anayasanın hayata geçirilmesi konusunun ele alındığını bildirdi.

BÜTÜN GÜCÜMÜZLE SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Çelik, "Cumhurbaşkanımız son zamanlarda yaptığı temaslarla ilgili olarak değerlendirmelerini milletvekili arkadaşlarımızla paylaştı. Bütün gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;


İlk olarak vekillerimizle Sağlık Bakanımız bir araya geldi. Belediye başkanlarımız, teşkilat başkanlığımız, vekillerle, bakanlarımızla bir araya gelerek iç ve dış siyasetin, gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bir seri toplantı yapılıyor.

VATANDAŞLARLA DAHA SIK BULUŞUN
Genel başkanımızın vekillerimize söylediği birinci işin öncelikli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmamız gerektiğidir.

İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi.

Son Güncelleme: 24.06.2021 17:16
Anahtar Kelimeler:
Vekillere Kritik Talimat
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