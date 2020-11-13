Yargıtay’dan Kahramanmaraşlı kocaya şok karar

6 aylık çifti boşayan mahkeme, "Eşit kusurlu" gördüğü çiftin tazminat taleplerini reddetti. Ancak E.Y. nafaka ve tazminat alamadığı için, H.Y. de manevi yönden dosyayı temyiz etti.

BUNDAN SONRAKİ BOŞANMA DAVALARINDA KULLANILABİLECEK!

Kadını haklı bulan Yargıtay ise hiçbir delil olmamasına rağmen eşiyle cinsel ilişki yaşamayan kocanın "tam kusurlu" olduğuna hükmetti ve kararı bozdu.

Verilen son dakika emsal kararıyla birlikte artık eşiyle cinsel birliktelik kurmayan erkek, boşanma davalarında "kusurlu" sayılabilecek.

CİNSEL İLİŞKİYE ENGEL YOK

Cinsel ilişki kurulamamasında kadının kusuru olmadığını, erkeğin "kusurlu" olduğunu vurgulayan ve cinsel ilişkide bulunmamayı "Kişilik haklarına saldırı" olarak yorumlayan kararda şu detaylar var:

Sağlıklı cinsel ilişkide kadın ve erkeğin cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel engellerinin bulunmaması halinde, erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

Tarafların evlilikleri sürecinde sağlıklı cinsel ilişki kuramadıkları soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır.

Kadında, cinsel ilişkiye engel olacak fizyolojik ve psikolojik bir rahatsızlık saptanmamıştır. Cinsel ilişkiden kaçınanın kadın olduğuna ilişkin bir delil de mevcut değildir. Her iki tarafın da, cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel engellerinin bulunmaması halinde, davalı- karşı davacı erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

Tarafların kusurlarının hatalı belirlenmesi ve bu yanılgılı belirlemede davacı karşı davalının tazminat isteklerinin reddedilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Cinsel ilişkide bulunmayan evli çiftin davasında, erkek artık kusurlu sayılacak. Eşinin kendisiyle birlikte olmadığı gerekçesiyle boşanma ve tazminat talebiyle açılan davada, emsal bir karara imza atıldı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi aldığı son dakika kararında yerel mahkemenin evli çift lehine verdiği kararı kanuna aykırı buldu.

MAHKEME: ORTAK KUSUR VAR

Kahramanmaraş'ta eşiyle yeterince cinsel birliktelik yaşamadığını öne süren H. Y. isimli koca, eşiyle sağlıklı cinsel ilişki kuramadığını ve evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını belirterek boşanma davası açtı. Boşanma davasını karara bağlayan Kahramanmaraş Aile Mahkemesi; kararında, tarafların ortak kusurlu olduğunu ifade etti. Aile mahkemesi, 6 ay evli kalan çifti boşarken, davalı ve davacının tazminat talebini kabul etmedi.

YARGITAY KADINI HAKLI BULDU

Kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay, kocanın boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunun anlaşıldığını belirtti. Yerel mahkemenin aksine kadını haklı bulan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Sağlıklı bir cinsel ilişkinin gerçekleştirilememesinde kadın ve erkeğin cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel bir engellerinin bulunmaması halinde, erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir." tespitinde bulundu.

DELİL YOK NİYET VAR

Cinsel ilişki kurulamamasında kadının kusuru olmadığını, erkeğin "kusurlu" olduğunu vurgulayan daire, kararında şunları belirtti: "Tarafların evlilikleri sürecinde sağlıklı bir cinsel ilişki kuramadıkları yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Dava-karşı davalı kadında, cinsel ilişkiye engel olacak fizyolojik ve psikolojik bir rahatsızlık saptanmamıştır.

Yeni karara göre eşiyle cinsel birliktelik kuramayan erkek, boşanma davalarında 'kusurlu' sayılabilecek.

Cinsel ilişkiden kaçınanın kadın olduğuna ilişkin bir delil de mevcut değildir. Bu sağlıklı bir cinsel ilişkinin gerçekleştirilememesinde, her iki tarafın da, cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel bir engellerinin bulunmaması halinde, davalı-karşı davacı erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir." Erkeği, tam kusurlu kabul eden Yargıtay, verdiği kararda, cinsel ilişkide bulunmamayı da 'kişilik haklarına saldırı' olarak yorumladı.

BU KARAR BUNDAN SONRA EMSAL TEŞKİL EDECEK

Yerel mahkemenin kararını hatalı bulan 2. Hukuk Dairesi, "Tarafların kusurlarının hatalı belirlenmesi ve bu yanılgılı belirleme sonucunda davacı-karşı davalının tazminat isteklerinin reddedilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir." değerlendirmesinde bulundu. Kocanın tamamen kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, son kararıyla emsal teşkil edecek.