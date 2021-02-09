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20 derecelik şok geliyor!

Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dün bazı illerde 25 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 4-5 gün daha süreceğini fakat soğuk hava dalgasının kapıda olduğunu söylüyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 20 derece düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı bekleniyor.

20 derecelik şok geliyor!

20 derecelik şok geliyor!

Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dün bazı illerde 25 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 4-5 gün daha süreceğini fakat soğuk hava dalgasının kapıda olduğunu söylüyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 20 derece düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı bekleniyor.

09 Şubat 2021 Salı 10:00
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Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dün bazı illerde 25 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 4-5 gün daha süreceğini fakat soğuk hava dalgasının kapıda olduğunu söylüyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 20 derece düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı bekleniyor.

İşte Meteoroloji uzmanlarının sıcak havaların süreceği 5 güne ve kar yağışının gelişine ilişkin kritik son dakika uyarıları;

"SICAKLAR 5 GÜN DAHA SÜRECEK AMA..."

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen: Şubat ayında 8-9 derecelerde olması gereken sıcaklıklar bazı illerde 24-25 derecelere kadar çıktı. Peki bu sıcaklıklar nereden kaynaklanıyor? Üzerimizde yüksek basınç sistemi var. Yukarıdan gelmek isteyen alçak basınç sistemini buraya sokmuyor. Bu yüzden güneyden gelen akımlarla sıcaklıklar artıyor.

"SOĞUK ÖYLE BİR GELECEK Kİ..."

Hafta sonu yüksek basınç sistemi zayıflayacak ve soğuk hava etkili olacak. Ancak bu yüksek sıcaklıkları 5 gün daha yaşayacağız. Bu durum Türkiye'nin iklim değişikliğinden kaynaklı yaşadığı anormallikleri gösteriyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR 20 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek: Sıcaklıklar mevsim değerlerinin çok üzerinde. Cumartesi akşam saatlerinde Trakya'dan soğuk hava dalgası geliyor. 20 dereceye yakın bir sıcaklık düşüşü yaşayacağız. Hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı görülecek. Önümüzdeki hafta içi de kar yağışları olacak.

Modellerde hafta sonu kar görünüyor ancak karla ilgili daha sağlıklı tahmini yarın ya da perşembe günü yapabiliriz. Önümüzdeki hafta kar ve soğuk hava dalgası gelse de şubat ayı ortalamanın üzerinde kalacak gibi görünüyor.

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