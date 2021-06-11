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Ameliyat olan kadının karnında mala unutuldu

Bugüne kadar ameliyat olan hastaların karnında makas, gazlı bez unutulduğu duyulmuştur. Ancak bu defe mala unutuldu. Ameliyatlarda kullanılan mala Fatma Soylu'nun karnında unutuldu. Soylu, hastaneye açtığı tazminat davasını da kazandı.

Ameliyat olan kadının karnında mala unutuldu

Ameliyat olan kadının karnında mala unutuldu

Bugüne kadar ameliyat olan hastaların karnında makas, gazlı bez unutulduğu duyulmuştur. Ancak bu defe mala unutuldu. Ameliyatlarda kullanılan mala Fatma Soylu'nun karnında unutuldu. Soylu, hastaneye açtığı tazminat davasını da kazandı.

11 Haziran 2021 Cuma 09:07
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Fatma Soylu (41), 6 yıl önce karın boşluğundaki ağrı nedeniyle İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede dalağının patladığı anlaşılan Fatma Soylu ameliyat edildi, 3 gün sonra da taburcu oldu.

NEFES DARLIĞI YAŞAYINCA ULTRASONDA ORTAYA ÇIKTI
Hürriyet'in haberine göre; şiddetli ağrılar çeken ve yürüyemeyen Fatma Soylu ağrıları bir türlü geçmeyince yine hastaneye gitti. Doktorlar ameliyat sonrası ağrıların normal olduğunu söyleyip geri gönderdi. 42 gün boyunca ağrılara dayanmaya çalışan Soylu, nefes alma problemi yaşamaya başlayınca bir kez daha hastaneye gitti. Çekilen ultrasonda Soylu'nun karnında metal bir cisme rastlandı. Ameliyat sırasında doktorların karında unuttuğu mala ameliyatla çıkartıldı.

ALETLERİ SAYMAMIŞLAR
Fatma Soylu, hastane ve ameliyatını yapan ekibe dava açtı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi kusuru Sağlık Bakanlığı'nda sayarak Fatma Soylu'ya 82 bin 71 lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Sağlık Bakanlığı parayı ödedi ancak tazminatı geri almak için ameliyatı yapan doktor ve hemşireye dava açtı.

Ameliyatta kullanılan araçların hemşire tarafından tek tek sayılması ve hem hekim hem de ameliyat hemşiresi tarafından bu sayımın tutanağa bağlanması gerektiğini belirten Bakanlık, Fatma Soylu'ya ödenen tazminatın doktor ve hemşireden tahsil edilmesini istedi.

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