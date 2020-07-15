Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Malazgirt'te ne olduysa 15 temmuz'da da o olmuştur...

Erdoğan, saat 12.00'de TBMM'deki 15 Temmuz Anma etkinliklerine katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli ifadelerin yer aldığı bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, 15 Temmuz'u gölgelemek isteyenlere seslendi, "Malazgirt'de ne olmuşsa 15 Temmuz'da da o olmuştur." dedi. Erdoğan, samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum dedi, "Gönlü Türkiye için çarpan, vatan aşkı ile TBMM çatısı altında çalışan herkese sesleniyorum, gelin şehilerimizin anısına birlikte sahip çıkalım, gelin 2023 ve 2053 vizyonlarını birlikte inşa edelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.30'da Külliye'de başlayan programına, saat 12.00'de TBMM'deki etkinliklere katılarak devam etti. Erdoğan, Gazi Meclis'te milletin destanının 4'üncü yılında konuştu. Erdoğan, ülke için yapılan her siyasetin zenginlik olduğunu belirtti, birlik beraberlik çağrısında bulundu. Erdoğan, 15 Temmuz'un bazı kesimlerce itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına ise sert çıktı, "Malazgirt'te ne olmuş ise 15 Temmuz'da da o olmuştur" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN: GAZİ UNVANINI BU KADAR HAK EDEN BAŞKA BİR MECLİS GÖRMEDİM

İstiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi minnet ile yad ediyorum. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'da TBMM'yi hedef alması rastgele bir tercih değildir. Bu Meclis masa başında değil, savaşta kurulmuştur. Bu Meclis, ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından yeniden ayağa kaldıran Meclis'tir. Bu Meclis, tepesine bomba yağdırılırken de hizmet eden bir Meclis'tir. Bu Meclis, toprağa gömülmek istenen 700 senelik bir cihan devletinden yeni bir devlet çıkaran bir Meclis'tir. Bu Meclis'te yemin ederek göreve başlamış olmaktan şeref duyuyorum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 17 yıldır bu Meclis'te milletime hizmet etmekten şeref duyuyorum.

Kimi zaman teröristlere, kimi zaman küresel güçlere karşı bu Meclis'te omuz omuza mücadele etmekten onur duyuyorum. Gazi unvanını bu kadar hak eden bir başka Meclis bilmiyorum.

"DARBECİLER BİLEREK O TETİĞE BASIYORLARDI"

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyeti'ne bomba yağdıran darbeciler ne yaptığını çok iyi biliyorlardı. Ankara'da, İstanbul'da caddelerde önlerine gelenleri ezen darbeciler ne yaptıklarının farkındaydılar. Namus olarak emanet edilen silahları millete çeviren darbeciler bilerek kan döküyorlardı, bilerek tetiğe basıyorlardı. Güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerdi. Kendileri gibi düşünmeyen herkese hayatı zehir etmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz.

"MALAZGİRT'TE NE OLDU İSE 15 TEMMUZ'DA O OLMUŞTUR"

Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti ile başarısızlıkla sonuçlandı. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, ülke ve millet olarak bambaşka noktalara sürükleneceğimiz kesindi. Malazgirt'te ne olmuş ise 15 Temmuz'da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuş ise 15 Temmuz'da o olmuştur. Çanakkale'de ne oldu ise 15 Temmuz'da o olmuştur. Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, itibarsızlaştırmaya çalışıyor ise, amacı bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.

"15 TEMMUZ SONRASI FETÖ'CÜLERİN TASFİYESİ İLE TÜRKİYE YEPYENİ UFUKLARA KAVUŞMUŞTUR"

TBMM ve o gece burada darbecilere duruşları ile meydan okuyan milletvekilleri bile tek başına 15 Temmuz'u destan yapmaya yeterlidir. Ülkelerin dönüm noktalarını anlamak için bu tür hadiselerin öncesi ve sonrasını incelemek gerekir. Ülkemizin karşılaştığı sıkıntıların ardında bu örgütün silüetini görmeye başladık. Örgütün kendini pervasızca ilk belli ettiği yer 17-25 yargı-emniyet darbesidir. 15 Temmuzda deşifre olan FETÖ'cülerin tasfiyesi ile Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuştur.

"ÖNCELİKLE TÜRKİYE DEDİĞİMİZ SÜRECE MECLİSTEKİ MÜZAKERELERİN HEPSİ MAKBULÜMÜZDÜR"

TSK, uzun süredir hayata geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır. İnsanlarımız her alanda yönlerini özgürlüğe çevirmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi, tarihimizin en büyük yönetim reformunu hayata geçirmek bu Meclis'e nasip olmuştur. Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'imiz, bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olmamızın zirvesidir. Hep birlikte öncelikle Türkiye dediğimiz sürece, buradaki müzakerelerin hepsi makbulümüzdür. Hatta zenginliğimizdir.

"TARİH GEÇMİŞTEN DERS ALMAYANLAR İÇİN TEKERRÜR EDER"

Sadece kendimiz için değil, tüm komşularımız ve yüz milyonlarca kardeşimiz için sağlam durmak zorundayız. Hiç kimsenin bizi büyük ve güçlü Türkiye idealimizden vazgeçirmesine müsaade edemeyiz. Hiçbir gücün demokrasimizin ayaklarına prangalar burmasına göz yumamayız. Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Tarih yalnızca geçmişten ders almayanlar için tekerrür eder'. Ülkemiz geçmişte kısır çekişmeler yüzünden enerjisini kaybetmiştir. Bu nedenle bizimle aynı şartlarda yolculuğa başlayan birçok ülke ne yazık ki o dönemde ülkemize fark atmıştır. Biz bu hataya düşmedik.

"YALAN VE İSTİSMAR SİYASETİNİ KAPIMIZA YAKLAŞTIRMADIK, YAKLAŞTIRMAYIZ"

Yalan, istismar siyasetini kapımıza asla yaklaştırmadık, yaklaştırmıyoruz, yaklaştırmayacağız. Etnik, dini ve mezhebi farklılıklar üzerinden milletimizin bölünmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Vesayetin gölgesine sığınmak yerine, milletin gölgesine sığınmayı tercih ettik. Bizim için hiçbir şey, vatanımızın istikbali ve istiklalinden önemli değildir. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Bundan sonra da aynı samimiyet ile çabalarımızı sürdüreceğiz.

"SOKAK TERÖRÜ İLE SİYASETİ ESİR ALMAYA ÇALIŞANLARI HÜSRANA UĞRATACAĞIZ"

Sokak terörü ile, baskı ile Türk siyasetini esir almaya çalışanları hep birlikte hüsrana uğratacağız. Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere inat, milletimiz ile 15 Temmuz'daki gibi sırt sırta vererek bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz.

"SAMİMİ BİR ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM"

Buradan samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gönlü Türkiye için çarpan, TBMM altındaki herkes gelin birlikte 2023 ve 2053 vizyonumuzu birlikte inşa edelim. Gelin Türkiye'yi aydınlık yarınlara hep birlikte ulaştıralım. Gelin şehitlerimizin anısına hep birlikte sahip çıkalım.

BAŞKAN ERDOĞAN GAZİ MECLİS'TE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye geldi. Erdoğan, buradaki 15 Temmuz etkinliklerine katıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Törene MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN TEMEL SEBEBİ TÜRKİYE'NİN GÜÇ HALİNE GELMEYE BAŞLAMASIDIR

15 Temmuz gecesi işbirlikçi çetenin hedeflerinden birisi bu Gazi Meclis olmuştur. Bu milli merkez düşürülürse işlerinin kolay olacağını düşündü. Gazi Meclis'in şerefli mensupları milli iradeyi şereflice savunmuşlardır. Dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz hayırla yad edecektir.

15 Temmuz darbe girişiminin temel sebebi Türkiye'nin bir güç haline gelmeye başlamasıdır. Milletimiz o gece cesaretinin karşısında ne denli basiretli olduğunu da göstermiştir. Siyaseten farklı düşünebiliriz. Demokrasi burada vardır zaten. Yabancılarla iş birliği içinde olmak, onlarla bu ülkeyi güçsüz hale getirmeye çalışmak bu vatanın hiçbir evladına yakışmaz.