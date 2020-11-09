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Berat Albayrak istifa etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazar akşamı Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Berat Albayrak istifa etti

Berat Albayrak istifa etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazar akşamı Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 09:30
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BBC Türkçe'den Ece Göksedef'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Albayrak'ın istifa ettiğini doğruladı.

Aynı yetkili, istifanın kabul edilip edilmediğine yönelik soruya, henüz belli olmadığı cevabını verdi.

Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Temmuz 2018 tarihinde getirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan kabinede, Albayrak'ın hâlâ bu pozisyonda olduğu görülüyor.

Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda, "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam etmeme kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" dedi.

TBMM'nin 25-26 ve 27. dönemlerinde İstanbul milletvekili olan Albayrak, 64-65 ve 66. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştı.

Albayrak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi kurulduğunda Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.

Albayrak'a uzun zamandır Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlara bir çözüm getirememesinden ötürü eleştiri yöneltiliyordu.

Albayrak, bu yılki Yeni Ekonomi Programı'nı eylül ayında açıklamıştı.

Son Güncelleme: 09.11.2020 14:06
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