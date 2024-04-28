Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sabah yürüyüşü depresyonu önlüyor!
Sabah yürüyüşü depresyonu önlüyor!
Dulkadiroğlu’nda Temizlik Çalışmaları
Dulkadiroğlu’nda Temizlik Çalışmaları
Kahramanmaraş’ta ‘Sıra Gecesi’ müzikseverleri bekliyor!
Kahramanmaraş’ta ‘Sıra Gecesi’ müzikseverleri bekliyor!
Andırın’ın Ulaşım Altyapısı güçleniyor!
Andırın’ın Ulaşım Altyapısı güçleniyor!
Ünal Ateş’ten 23 Nisan mesajı
Ünal Ateş’ten 23 Nisan mesajı

Kahramanmaraş’ta sinek ve böcekle mücadele!

Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren zararlılarla mücadele için 55 araç ve 130 personelle ilaçlama uygulamalarını gece gündüz sürdürüyor. Başkan Görgel, “Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için ilaçlama uygulamalarımız durmaksızın devam ediyor.İnşallah ilaçlanmadık tek bir yer bırakmayacağız” dedi.

Kahramanmaraş’ta sinek ve böcekle mücadele!

Kahramanmaraş’ta sinek ve böcekle mücadele!

Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren zararlılarla mücadele için 55 araç ve 130 personelle ilaçlama uygulamalarını gece gündüz sürdürüyor. Başkan Görgel, “Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için ilaçlama uygulamalarımız durmaksızın devam ediyor.İnşallah ilaçlanmadık tek bir yer bırakmayacağız” dedi.

28 Nisan 2024 Pazar 11:01

Daha gelişmiş ve yaşanabilir bir Kahramanmaraş için Başkan Fırat Görgel öncülüğünde tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi,havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sivrisinek, karasinek, pire ve kene gibi zararlılarla mücadelesine de etkin bir şekilde devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca 55 araç ve 130 personelle gece gündüz durmaksızın sürdürülen çalışmalarla ilaçlanmadık mahalle, sokak, cadde bırakılmıyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen ilaçlama uygulamalarıyla, zararlıların ve vektör canlıların neden olabileceği salgın hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığının korunması hedefleniyor.

55 Araç ve 130 Personelle Sahadayız

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelerek ilaçlama uygulamalarındaki son duruma ilişkin bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve karasinek popülasyonundaki artışa karşı ekiplerimiz derhal çalışmalara başladı. 55 araç ve 130 personelle gece gündüz sahadayız. Tüm mahallelerimizi tek tek ilaçlıyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için ilaçlama uygulamalarımız durmaksızın devam ediyor. Hemşehrilerimizin konforu bizim önceliğimiz. İnşallah ilaçlanmadık tek bir yer bırakmayacağız” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Sinek Ve Böcekle Mücadele!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu’nda yeni ATM alanları açılıyor!
Dulkadiroğlu’nda yeni ATM alanları açılıyor!
Otel Duruşmasında Gerginlik
Otel Duruşmasında Gerginlik
Tebrik çiçekleri depremzedelerin yeni evlerini süsledi!
Tebrik çiçekleri depremzedelerin yeni evlerini süsledi!
Kahramanmaraş Büyükşehir’den EKPSS’ye girecek vatandaşlara ulaşım desteği
Kahramanmaraş Büyükşehir’den EKPSS’ye girecek vatandaşlara ulaşım desteği
Dulkadiroğlu’nda Temizlik Çalışmaları
Dulkadiroğlu’nda Temizlik Çalışmaları

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber