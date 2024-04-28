Kahramanmaraş’ta sinek ve böcekle mücadele!

Daha gelişmiş ve yaşanabilir bir Kahramanmaraş için Başkan Fırat Görgel öncülüğünde tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi,havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sivrisinek, karasinek, pire ve kene gibi zararlılarla mücadelesine de etkin bir şekilde devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca 55 araç ve 130 personelle gece gündüz durmaksızın sürdürülen çalışmalarla ilaçlanmadık mahalle, sokak, cadde bırakılmıyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen ilaçlama uygulamalarıyla, zararlıların ve vektör canlıların neden olabileceği salgın hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığının korunması hedefleniyor.

55 Araç ve 130 Personelle Sahadayız

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelerek ilaçlama uygulamalarındaki son duruma ilişkin bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve karasinek popülasyonundaki artışa karşı ekiplerimiz derhal çalışmalara başladı. 55 araç ve 130 personelle gece gündüz sahadayız. Tüm mahallelerimizi tek tek ilaçlıyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için ilaçlama uygulamalarımız durmaksızın devam ediyor. Hemşehrilerimizin konforu bizim önceliğimiz. İnşallah ilaçlanmadık tek bir yer bırakmayacağız” diye konuştu.