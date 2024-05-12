Başkan Görgel, Genel Başkan Yardımcısı Kaya’yı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi programa katılmak ve ziyarette bulunmak üzere şehre gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’yı makamında ağırladı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal,AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ümmü Gülşen Öztürk,AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal,AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz’un da yer aldığı ziyarette Başkan Fırat Görgel, yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan yatırımlara ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Kaya’ya bilgiler aktardı.

Genel Başkan Yardımcımıza Destekleri İçin Teşekkür Ediyoruz

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bir dizi ziyarette bulunmak ve Anneler Günü programına katılmak üzere şehrimize gelen Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya,İstanbul MilletvekilimizÜmmü Gülşen Öztürk,Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal veMersin Milletvekilimiz Havva Sibel Söylemez’i Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Şehrimizdeki son duruma ilişkin Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimize bilgiler aktardık. Deprem sürecinde olduğu gibi daha sonrasında da hep yanımızda olan, desteğini eksik etmeyen Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’ya şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.