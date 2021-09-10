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Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dulkadiroğlu'nda 624 konutumuzu Kahramanmaraşlı kardeşlerimize teslim ediyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 397 millet bahçesi projesinin olduğunu belirterek, bunlardan 101'inin tamamlandığını bildirdi.

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dulkadiroğlu'nda 624 konutumuzu Kahramanmaraşlı kardeşlerimize teslim ediyoruz

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dulkadiroğlu'nda 624 konutumuzu Kahramanmaraşlı kardeşlerimize teslim ediyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 397 millet bahçesi projesinin olduğunu belirterek, bunlardan 101'inin tamamlandığını bildirdi.

10 Eylül 2021 Cuma 18:54
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Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, bugün esareti kabul etmeyen kahramanların, sözü sanat olan şairlerin ve yazarların, insanlık tarihi kadar eski medeniyetlerin beşiği kahramanlar diyarı Kahramanmaraş'ta olduklarını ifade etti.

Kentte eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe kadar pek çok alanda hayata geçirilen dev yatırımların açılışını yapacaklarını anımsatan Kurum, şöyle dedi:

"Biz şehirlerimizi Türkiye'nin ve dünyanın cazibe merkezi haline getirecek projelerle hem şehirlerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz hem de ülkemizin hemen hemen her köşesinde temel atma töreni yapmanın ve yeni eseler kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm projelerimizi şehirlerimizin tarihi, kültürü ve doğal dokusuna sadık kalarak hazırlıyor, çevre odaklı projeler inşa ediyoruz. Bu çerçevede şehirlerimizi ihya etmiş oluyoruz. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ımızda da çok önemli işlerimiz var. Sosyal tesisler, meydan projeleri Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz."

Tarihin ve kültürün izlerini taşıyan sokak sağlıklaştırma projeleriyle Kahramanmaraş'ı geleceğe taşıdıklarını aktaran Kurum, "Bugüne kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla toplam yatırım değeri 1 milyar 660 milyon lira olan 3 bin 69 konut ve köy evlerimizi sosyal donatılarımızla beraber tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Bugün Dulkadiroğlu'nda yapımını tamamladığımız 624 konutumuzu Kahramanmaraşlı kardeşlerimize teslim ediyoruz ve kentin her yerinde konut ve sosyal donatı projelerimize devam ediyor. 81 ilde şu an itibariyle 397 tane millet bahçesi projemiz var ve bu kapsamda 101'inin yapımını tamamladık. Kahramanmaraş'a ise toplamda 2 milyon 170 bin metrekarelik 7 millet bahçesi yapıyoruz. 4 millet bahçesini yaptık ve sizlerin hizmetine sunduk." diye konuştu.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın yeşil yapısı tarihi ve kültürel donatısıyla birleşerek bir cazibe merkezi olacağını vurgulayarak, kenti her zaman daha ileriye taşıma gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 10.09.2021 20:02
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Dulkadiroğlunda 624 Konutumuzu Kahramanmaraşlı Kardeşlerimize Teslim EdiyoruzÇevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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