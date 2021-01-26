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Eşinin mirasıyla evlenmeye kalktı, hayatının şokunu yaşadı!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali Güven, 4 yıl önce vefat eden eşinden miras kalan tarlayı satıp evlenmek isterken akılalmaz bir tuzağa düştü.

Eşinin mirasıyla evlenmeye kalktı, hayatının şokunu yaşadı!

Eşinin mirasıyla evlenmeye kalktı, hayatının şokunu yaşadı!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali Güven, 4 yıl önce vefat eden eşinden miras kalan tarlayı satıp evlenmek isterken akılalmaz bir tuzağa düştü.

26 Ocak 2021 Salı 11:40
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Bir yakınının tanıştırdığı Gülay Ş. ile evlilik hazırlığı yapan adam, tarlanın satışından elde ettiği parayla kadına 35 bin lira değerinde altın aldı. Gülay Ş., "Ben eşyaları alıp geleceğim, sen bekle" dedikten sonra sırra kadem bastı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam soluğu savcılıkta aldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bir hayırseverin evinde kira ödemeden yaşamını sürdüren KOAH hastası Ali Güven'in 30 yıllık eşi Münire Güven, 4 yıl önce hayatını kaybetti. İkinci kez evlenmek isteyen Güven'e bir yakını Gülay Ş. isimli kadını önerdi. Ali Güven de kadınla tanışmak için İzmir'in Selçuk ilçesine gitti. Gülay Ş.'yi de alıp, Bayramiç'e döndü. Güven, kadının, evlilik için şart koştuğu altınları ise ölen eşinden kalan tarlanın satışından elde ettiği parayla satın aldı. Ali Güven, altınların yanı sıra bir miktar parayı da evleneceği Gülay Ş.'ye nikah hazırlığı yapması için verdi.

'ALTIN VE PARALARLA ORTADAN KAYBOLDU'

Altın ve parayı alan Ş., özel eşyalarını alma bahanesiyle Ali Güven ile Selçuk ilçesine gitti. Gülay Evinin yakınına geldiğinde de Güven'e "Sen burada bekle, ben eşyalarımı alıp geleceğim" dedi. Ali Güven saatlerce beklemesine rağmen, kadın gelmeyince memleketi Bayramiç'e geri döndü.

Tüm girişimine rağmen Gülay Ş.'ye ulaşamayan Güven, evlilik için yardımcı olan kişiyle birlikte Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"EVLENMEK İSTERKEN DOLANDIRILDIM"

Ali Güven, "Hanımıma 30 sene baktım. Yaklaşık 4 yıl önce öldü. Hanımdan kalan tarla satıldı. Bana 35 bin lira düştü. Ev almayı hayal ediyordum. Ancak evlenmek isterken dolandırıldım.

Bir bayan ile tanıştırıldım. Bankaya gidip parayı çektik, sonra kuyumcuya gittik. İstediği altınları aldık. Kadın altınları çantasına koydu. Sonra otobüse bindik, Selçuk'a gittik. 'Ben eşyaları alıp geleceğim, sen bekle' dedi. Ne gelen var ne giden. Sonra üzerimde kalan 100 lira ile Bayramiç'e geri döndüm. Bütün param gitti, zor durumda kaldım. 'Evleneceğim seninle' deyip beni kandırdı. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti" dedi.

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