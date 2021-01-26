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İşte koronavirüste normalleşme ve rahatlama takvimi

Vaka düşüşlerinin temin edildiği son dönemde bir yandan aşılama bir yandan tedbir çalışmaları ile artık ufukta normalleşme süreci belirmeye başladı.

İşte koronavirüste normalleşme ve rahatlama takvimi

İşte koronavirüste normalleşme ve rahatlama takvimi

Vaka düşüşlerinin temin edildiği son dönemde bir yandan aşılama bir yandan tedbir çalışmaları ile artık ufukta normalleşme süreci belirmeye başladı.

26 Ocak 2021 Salı 11:44
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Şu ana kadar 1 milyon 280 bin kişiye aşı yapıldı. Bu sayının mart sonuna kadar 15 milyona çıkarılması hedefleniyor. Yeni normale geçiş de bu sonuca bağlı olsa da söz konusu tarih (mart) adeta kritik bir eşik ve yeni normalin başlangıç tarihi gibi görülüyor.

Normalleşmenin beklendiği koronavirüs mücadelesinde rahatlama takvimine dair son dakika haberleri gelmeye başladı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu haftaki kabine toplantısında koronavirüs kısıtlamalarından bazılarının esnetilmesini değerlendireceklerini açıkladı.

KABİNEDE BAZI İŞLETMELERİN AÇILMASI GÖRÜŞÜLECEK

Özellikle kafe-lokanta gibi işletmelerin belli kurallarla açılması söz konusu. Bu mekânların, HES kodu şartı, kişi sayısı sınırlaması ile faaliyetlerine yeniden başlayabilir. Peki uzmanların görüşleri ne durumda? Normalleşme ne zaman başlayabilir? Ufukta beliren yeni normal tam olarak ne zaman hayatımıza girecek? İşte tüm son dakkia detayları;

UZMANLAR İŞLETMELERİN AÇILMASINDAN ENDİŞELİ

Kabinede görüşülecek olsa da uzmanlar, yeme içme sektörünün oluşturacağı hareketlilik ile vakaların yeniden yükselmesinden endişe duyuyor. Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da gevşetilmesi tartışılan konular arasında. Yasakların hangi şartlarda, nasıl bir takvimle gevşetileceğini kabine toplantısındaki değerlendirmelerin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sahadan gelecek veriler de belirleyecek.

Yasakların tamamen kaldırılması ise aşı takvimine bağlı... Eğer mart sonuna kadar en az 15 milyon kişi aşılanırsa, toplum bağışıklığı ile birlikte kademeli olarak 'yeni normal' için adımlar atılacak.

VAKALAR ANADOLU'DA HIZLA DÜŞÜYOR

Bu planın uygulanması için şubat ortasına kadar Çin'den 10 milyon doz aşı daha gelecek. Aşıların 14 günlük teknik incelemesi de dikkate alınarak, riskli grupların aşılanması iki ayda tamamlanacak. Sekiz milyon yaşlı, bir milyon sağlık çalışanı, bir milyon öğretmen, bir milyona yakın asker ve bir milyon emniyet mensubu bu grup içerisinde yer alacak. Öte yandan, toplumun kurallara uyması, yasaklar konusundaki etkin denetim ile Anadolu'da da büyükşehirlerde olduğu gibi vakalarda hızlı düşüş başladı. Şu anda altı bin civarında seyreden günlük vakaların büyük bir kısmı Kocaeli Gebze, Ankara-Ostim gibi sanayi kuruluşlarının oluşturduğu bölgelerde görülüyor.

VAKA DÜŞÜŞÜ TEDBİRLER VE VATANDAŞIN DİKKATİ: Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemler ve kurallara uyum ile birlikte vaka sayıları önce büyükşehirlerde arkasından da Anadolu şehirlerinde hızla düşmeye başladı. İnişlerdeki en önemli nedenin ise kurallara uyulması olduğunun altı çiziliyor.

MART SONU RAHATLAMA

Kısıtlamaların hangi sıra ile kaldırılacağı da konuşulmaya başlandı. Bu konuda önceliğin okullara verilmesi bekleniyor. Restoran ve kafelerin açılmasının ise okulların açılmasından sonra ele alınabileceği belirtiliyor. En riskli ve hareketli grupların aşılanmasına toplumsal bağışıklık da eklenince mart sonunda büyük bir rahatlama yaşanması öngörülüyor.

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