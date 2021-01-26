Bahçeli sert çıktı

Soyumuz belli, tuttuğumuz bayrak bellidir. 3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Mahçubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın, açığımız yok ki korkularımız olsun. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz. Kem gözler, kötü sözler, boşuna heveslenmesin. Fanatizmin tutsağı, fenalığın uşalığı olanların MHP ile aşık atamayacaklarını, boy örtüşemeyeceklerini tecrübeyle biliriz.

- Hep aynı bildik tahrik ve bayatlamış suçlamalar tekraren tedarike sunulmuştur. MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız suçlamadır. Partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Alçakça tezgahlanmış kara kampanyalara asla teslim olmayız. Yumuşak başlı isek de uysal koyun görülemeyiz. 1 adım yaklaşana 10 adımla koşarız. Ülkemize ve ülkelerimize kefen biçen olursa o kefeni başlarına geçiririz. Bazı saldırılarla MHP ile bağ kurmak zorlamadır. Taraf olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek ucuzdur.

''Kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmasın''

- Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır. Beş-on densizin karalaması ile yolumuzdan dönmeyiz. MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Partimizi kavga ile göstermek hayasızlıktır. Tezgahlanmış kara kampanyaya asla teslim olmayız. Kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmasın. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklar.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler

- Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır. Biz milletimiz ve ülkemiz için huzur ve refah istiyoruz, barış ve kardeşlik diliyoruz.Halkalı'da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz. Müfteri nasıl olur ispatlıyorlar. Üzerimizde oynanan oyunları kendi elleriyle çürütüyorlar. Yeri gelirse Yunus, yeri gelirse Yavuz olmasını biliriz. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. CHP Genel Başkanı ve İP Genel Başkanı şiddetten rahatsızsa öncelikle katile katil, caniye cani, teröriste terörist demesini öğrenmelidirler.

''Serok'un konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır''

- Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir. Milli birlik ve iç huzur ortamını baltalamayı düşünenleri şaşkına çevirmektedir. Serok'un konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır! Biz onun namertliğini iyi biliriz. Koalisyon amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklasaydık insan içine çıkacak yüzü kalmazdı. Serok Ahmet yalancıdır! Kemal Kılıçdaroğlu fren tutmamış yalan bataklığına çakmıştır. İP'in başkanı yalanı maske olarak takalı zaten çok olmuştur.

- Beni üzen asıl konu ise Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.

''Teröriste terörist diyemeyen işlenmiş suça ortaktır''

- HDP'nin ön kapısından giren arka kapısında Kandil'e çıkmaktadır. HDP'yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır. Parti kapatılmasıyla ilgili görüşümüz nettir, tutarlı çizgimizde bir değişiklik olmayacak. HDP'nin kapatılması adalete ve hakkaniyete bir aykırılık teşkil etmeyecektir. CHP ve İyi Parti'ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır. Teröriste terörist demeyen işlenmiş suça ortak olmuştur. Kahramana militan demek vatan hainlerine mihmandarlıktır. CHP Militan arıyorsa Boğaziçi'nde DHKP-C militanlığı yapan il başkanına baksın.

ABD Kongresi'ne baskın

- ABD Kongresi'ne yapılan baskın bize göre bir dönemin bitişinin resmidir. Devletler arasında kalıcı dostluk düşmanlıktan bahsetmek mantıksızlıktır. Yeni ABD Başkanı'nın Trump'ın hatalarını tekrar etmemesi samimi dileğimizdir.''