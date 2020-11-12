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Gaziantep’teki saldırının emrini veren isim belli oldu! Talimat bilgileri öldürülen teröristin üzerinden çıktı

2015 yılında Gaziantep'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gaziantep’teki saldırının emrini veren isim belli oldu! Talimat bilgileri öldürülen teröristin üzerinden çıktı

Gaziantep’teki saldırının emrini veren isim belli oldu! Talimat bilgileri öldürülen teröristin üzerinden çıktı

2015 yılında Gaziantep'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

12 Kasım 2020 Perşembe 14:43
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PKK’nın 2015 yılında Gaziantep 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine yönelik uzun namlulu ve lav silahlarıyla gerçekleştirdiği saldırının talimatını etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki terörist Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu’nun verdiği ortaya çıktı. Talimatları içeren dijital verilerin Yıldırım operasyonunda öldürülen PKK’nın sözde özel kuvvetler sorumlusunun üzerinden çıktığı öğrenildi.

PKK'nın 2015 yılında Gaziantep 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine yönelik uzun namlulu ve lav silahlarıyla gerçekleştirdiği saldırının talimatını etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki terörist Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu'nun verdiği ortaya çıktı. Talimatları içeren dijital verilerin Yıldırım operasyonunda öldürülen PKK'nın sözde özel kuvvetler sorumlusunun üzerinden çıktığı öğrenildi.

Yıldırım operasyonu kapsamında 03 Ekim'de Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda PKK terör örgütünün sözde özel kuvvetler sorumlusu etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden örgüte ait bilgilerin olduğu dijital materyaller bulundu. Söz konusu materyaller incelendiğinde S.D. ve R.Ö. adlı şahıslarla ilgili bilgilere ulaşıldı. Teröristlerin 26 Ağustos 2015 tarihinde Gaziantep Şahinbey ilçesindeki 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine yönelik uzun namlulu ve lav silahlarıyla saldıran teröristlerin mühimmatlarının taşınmasına ve eylemi gerçekleştirecekleri noktaya varmalarına yardım ettikleri tespit edildi. Ayrıca şahısların bombalı eylemde kullanılacak olan yüklü patlayıcı maddeyi Adana'ya götürdükleri belirlendi. Elde edilen bilgiler üzerine emniyet ve jandarmanın birimlerinin titiz çalışmayla S. D. ve R.Ö. adlı şüpheliler yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.

SALDIRI TALİMATI VEREN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

R.Ö., güvenlik güçlerine verdiği ifadesinde Gaziantep'teki 25 Aralık Karakoluna yönelik saldırının detaylarını da anlattı. R.Ö., S.D. ile birlikte Diyarbakır Lice kırsalında kırmızı kategoride aranan Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu isimli örgüt mensubunun da arasında olduğu 3 örgüt mensubu ile görüştüklerini, buradan aldıkları talimatla mühimmatları Gaziantep'e getirdiklerini belirterek mühimmatları saldırıyı gerçekleştiren iki örgüt mensubuna teslim ettiklerini ve saldırı gerçekleşene kadar teröristlerin ikametinde kaldıklarını ifade etti.

S. D.'nin eylemi gerçekleştiren teröristleri alarak 25 Aralık Polis Merkez Amirliği'ne yakın bir noktaya götürdüğünü, burada uzun namlulu ve lav silahlarıyla karakola yönelik saldırının gerçekleştirildiğini söyleyen R.Ö., saldırıdan sonra S.D.'nin eylemi gerçekleştiren teröristleri alarak kırsal alana götürdüğünü ifade etti.

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