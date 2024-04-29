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Türk vatandaşlarına Avrupa yok! Üç ülke vize başvurularını kapattı

Avrupa ülkelerinin bazıları yoğunluk olduğunu belirterek Türk vatandaşlarına vize başvurularını Mayıs sonuna kadar kapatıldığını açıkladı.

Türk vatandaşlarına Avrupa yok! Üç ülke vize başvurularını kapattı

Türk vatandaşlarına Avrupa yok! Üç ülke vize başvurularını kapattı

Avrupa ülkelerinin bazıları yoğunluk olduğunu belirterek Türk vatandaşlarına vize başvurularını Mayıs sonuna kadar kapatıldığını açıkladı.

29 Nisan 2024 Pazartesi 10:45

Türk vatandaşlarının son dönemde Schengen vizesi almakta sorunlar yaşamaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ekonomik sorunlar Schengen vizesi başvurularında büyük bir artış yaşanmasına neden oldu.

VİZE BAŞVURUSUNDA YÜZDE 20 RET ALDI

Türkiye tarihi boyunca Avrupa'da böylesine bir vize sorunuyla ilk kez karşılanırken, AB ülkelerine talep yoğunluğu katlanarak sürüyor.


TÜRKLER AVRUPA TATİLİNE GİDEREK TEPKİ GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde yaşanan enflasyon dolayı kafe, restoran, tatil köyleri, pansiyon ve otellerde uygulanan fahiş fiyatlardan dolayı tatil yapacak vatandaşlar Avrupa'yı tercih ediyor. Avrupa ülkelerindeki mevcut fiyatların Türkiye'ye kıyasla uygun olduğunu belirten vatandaşlar, Schengen vizesine başvuruda bulunurken, kötü haber 3 Avrupa ülkesinden geldi.


3 ÜLKE MAYIS SONUNA KADAR RANDEVULARI KAPATTI

Halk TV'nin haberine göre, İspanya, İtalya ve Almanya, yoğun vize başvuru taleplerini gerekçe göstererek Mayıs ayının sonuna kadar randevuları kapattı. Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşlar, daha uygun randevu tarihi veren ülkelerin listesini merak ederken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik kısa süreli vize uygulaması da yeni başvuruların yığılmasına neden oluyor.


Schengen Bölgesi'nde bulunan ülkeler, Türk vatandaşlarına genel olarak yalnızca 2 aylık süreyle vize verirken, bu vizeleri yenilemek isteyen vatandaşların talepleri de yeni randevu alınmasını imkansız hale getiriyor.

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Türk Vatandaşlarına Avrupa Yok! Üç ülke Vize Başvurularını Kapattı
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