Canlı hayvan fiyatları bir haftada fırladı! İşte buzağı ve besilik erkek dana fiyatları

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Bursa iline ait haftalık canlı hayvan fiyatlarını yayınladı. Yeni yayınlanan canlı hayvan fiyatlarına göre damızlık gebe düve, buzağı ve besilik erkek dana fiyatları yükseldi.

Tarımdan Haber'de yer alan habere göre canlı hayvan fiyatının artması, kesim fiyatları ile et fiyatlarına da olumsuz yansıyor.

CANLI HAYVAN FİYATI BİR HAFTADA 2500 LİRA ARTTI!

Son bir haftada canlı hayvan fiyatında artış en düşük yüzde 1,4 ile damızlık düve fiyatında olurken, en yüksek artış ise yüzde 5,5 ile buzağı fiyatlarında yaşandı. Besilik erkek dana fiyatı da yüzde 3,3 oranında arttı.

Buna göre damızlık düve fiyatı 1250 lira artarak 88 bin 750 lira olurken, damızlık gebe düve fiyatı da 2500 lira yükselerek 113 bin 750 lira oldu.

Buzağı (3-6 aylık) fiyatı da bir hafta içinde 2500 lira yükselerek 47 bin 250 liraya çıktı.

Et fiyatlarını yakından ilgilendiren besilik erkek dana (200-250 kg) fiyatı da 2500 lira yükselerek 81 bin 750 lira oldu.