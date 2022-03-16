Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bulanık Köprüsü’nde Çalışmalar Hızla İlerliyor
Bulanık Köprüsü’nde Çalışmalar Hızla İlerliyor
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 sayesinde dünyayı Kahramanmaraş’a taşıyacağız
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 sayesinde...
Kahramanmaraş Gençlik Turnuvası Başlıyor
Kahramanmaraş Gençlik Turnuvası Başlıyor
Pazarcık-Yumaklıcerit Mahallesi Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Devam Ediyor
Pazarcık-Yumaklıcerit Mahallesi Kanalizasyon Hattı Çalışmaları...
Maraş’ın Mücadelesi Anadolu’da Direnişin Fitilini Ateşledi
Maraş’ın Mücadelesi Anadolu’da Direnişin Fitilini...

Hatay Belediye Başkanı Savaş: 'Doğan Her 4 Bebekten 3’ü Suriyeli'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriyeli nüfus artışının şehrin geleceğini kritik noktalara sürüklediğini açıkladı.

Hatay Belediye Başkanı Savaş: 'Doğan Her 4 Bebekten 3’ü Suriyeli'

Hatay Belediye Başkanı Savaş: 'Doğan Her 4 Bebekten 3’ü Suriyeli'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriyeli nüfus artışının şehrin geleceğini kritik noktalara sürüklediğini açıkladı.

16 Mart 2022 Çarşamba 13:34
banner459

Hatay’da yeni doğan her 4 bebekten 3’ünün Suriyeli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Savaş “Önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek” dedi.

Suriye'de yaşanan iç savaş binlerce insanı yerinden etti.

Ölüm korkusuyla yüzleşen halk, kaçış mücadelesine girerek yıllar önce Türkiye'ye sığınmaya başladı.

Türkiye'de Suriyelilerin en çok görüldüğü illerden biri ise Hatay oldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte gelinen son durum hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

DOĞAN 4 ÇOCUKTAN 3'Ü SURİYELİ

Lütfü Savaş, Hatay'da doğan her 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu belirtti.

Hatay'ın nüfusunun 1 milyon 670 bin olduğunu söyleyen Savaş, kentte resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli olduğunu ancak gayriresmi sayının 800 binin üzerinde olduğunu açıkladı.

"6 YILDA 6 ÇOCUK YAPANLAR VAR"

Yaklaşık 2 kişiden birinin Suriyeli olduğunu belirten Savaş, şöyle devam etti:

"Hatay'daki doğumların yüzde 75'ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Savaş psikolojisi hormonları bozmuş. 11 ayda doğum yapan, 6 yılda 6 çocuk yapan Suriyeli kadınlar var. Çoğunun 3-4 eşi var ve hepsi de çok çocuk yapıyor.

"BAŞKANLIĞA ADAY OLSALAR KAZANIRLAR"

Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez. Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar."

"HATAY ELDEN GİTMESİN DİYE MÜCADELE VERİYORUZ"

Sözcü'nün haberine göre Hatay'ın birçok ilçesinde dengelerin değiştiğini anlatan Savaş, "Reyhanlı'da Suriyeli aday olsaydı seçimi açık farkla kazanırdı. Bir çok ilçede denge değişiyor. Türk vatandaşları 12 yıl geçmeden KKTC'de vatandaş olamıyor. Suriyeli niye hemen vatandaş oluyor. Atatürk'ün milli sınırlara kattığı son yer burası. Bu coğrafyada zemin kaygan. Hatay giderse her yer gider. Hatay elden gitmesin diye mücadele veriyoruz. Ancak tek başıma ben çözemem, bu milli mücadeleyi asıl Ankara vermeli. Tanju Özcan Bey (Bolu Belediye Başkanı) kadar sert konuşmuyorum, ama burada durum hiç iyiye gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Hatay Belediye Başkanı Savaş: Doğan Her 4 Bebekten 3’ü Suriyeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkeme Afşin'de kurulacak yeni santrale onay vermedi
Mahkeme Afşin'de kurulacak yeni santrale onay vermedi
Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı! Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı
Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı! Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı
Tübitak Uzay 76 Kişi İstihdam Edecek
Tübitak Uzay 76 Kişi İstihdam Edecek
Uzman çavuşun feci ölümü!
Uzman çavuşun feci ölümü!
Sporun, Merkezi Türkoğlu
Sporun, Merkezi Türkoğlu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber