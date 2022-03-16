Hatay Belediye Başkanı Savaş: 'Doğan Her 4 Bebekten 3’ü Suriyeli'

Hatay’da yeni doğan her 4 bebekten 3’ünün Suriyeli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Savaş “Önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek” dedi.

Suriye'de yaşanan iç savaş binlerce insanı yerinden etti.

Ölüm korkusuyla yüzleşen halk, kaçış mücadelesine girerek yıllar önce Türkiye'ye sığınmaya başladı.

Türkiye'de Suriyelilerin en çok görüldüğü illerden biri ise Hatay oldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte gelinen son durum hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

DOĞAN 4 ÇOCUKTAN 3'Ü SURİYELİ

Lütfü Savaş, Hatay'da doğan her 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu belirtti.

Hatay'ın nüfusunun 1 milyon 670 bin olduğunu söyleyen Savaş, kentte resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli olduğunu ancak gayriresmi sayının 800 binin üzerinde olduğunu açıkladı.

"6 YILDA 6 ÇOCUK YAPANLAR VAR"

Yaklaşık 2 kişiden birinin Suriyeli olduğunu belirten Savaş, şöyle devam etti:

"Hatay'daki doğumların yüzde 75'ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Savaş psikolojisi hormonları bozmuş. 11 ayda doğum yapan, 6 yılda 6 çocuk yapan Suriyeli kadınlar var. Çoğunun 3-4 eşi var ve hepsi de çok çocuk yapıyor.

"BAŞKANLIĞA ADAY OLSALAR KAZANIRLAR"

Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez. Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar."

"HATAY ELDEN GİTMESİN DİYE MÜCADELE VERİYORUZ"

Sözcü'nün haberine göre Hatay'ın birçok ilçesinde dengelerin değiştiğini anlatan Savaş, "Reyhanlı'da Suriyeli aday olsaydı seçimi açık farkla kazanırdı. Bir çok ilçede denge değişiyor. Türk vatandaşları 12 yıl geçmeden KKTC'de vatandaş olamıyor. Suriyeli niye hemen vatandaş oluyor. Atatürk'ün milli sınırlara kattığı son yer burası. Bu coğrafyada zemin kaygan. Hatay giderse her yer gider. Hatay elden gitmesin diye mücadele veriyoruz. Ancak tek başıma ben çözemem, bu milli mücadeleyi asıl Ankara vermeli. Tanju Özcan Bey (Bolu Belediye Başkanı) kadar sert konuşmuyorum, ama burada durum hiç iyiye gitmiyor." ifadelerini kullandı.