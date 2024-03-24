İŞKUR'dan lise mezunu 1650 büro memuru alımı!

Başvuru yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları ve en az ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Peki İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

KPSS şartsız başvuru, En az lise mezunu 1650 Büro Memuru alımı yapılacak!

İşkur kapsamında en az lise mezunu 1650 memur alınacak. İşte detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile özel şirketlere ve kurumlara sınavsız ve KPSS şartsız 1650 büro memuru alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları ve en az ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

HANGİ ALANLARDA BÜRO PERSONELİ ALINACAK?

Büro İşçisi

Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı

Büro Memuru (Dış Ticaret)

Büro Memuru (Genel)

Büro Memuru (Noter Katibi)

Büro Memuru (İdari İşler)

Büro Yönetimi Elemanı

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

Sağlık probleminin olmaması,

En az lise mezunu olmak, (önlisans ve lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, analiz ve raporlama yapabilen, iletişim becerisi yüksek, araştırmacı ve yenilikleri takip eden, insan ilişkileri kuvvetli, sonuç odaklı

İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

Office programlarına hakim olmak,

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru alımı ilanlarına başvuru yapmak için, İŞKUR’un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yaptırmanız gerekmektedir. Devamında başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayarak size uygun il ve ilçelerdeki ilanları görebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İlana Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız!