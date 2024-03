Dulkadiroğlu'nun su krizi Murat Kozalak ile çözülecek!

Seçimlere kısa bir zaman kala, Kahramanmaraş’ta belediye başkan adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda dur durak bilmeden çalışan, sorunlara çözüm üreten ve Dulkadiroğlu hakkında gelişim planları yapan Saadet Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Murat Kozalak, Dulkadiroğlu’nun sorunlarına dikkat çekmeye devam ediyor. Dulkadiroğlu’nda bulunan Ayvalı Barajı’na ziyaret gerçekleştiren Kozalak, Dulkadiroğlulu vatandaşlara seslendi. Kahramanmaraş’ta ki özellikle de Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan su sıkıntısı hakkında çözüm planları olduğunu söyleyen Kozalak, Dulkadiroğlu’na hak ettiği şekilde hizmet vereceklerini belirtti. “Hak ettiğin yaşam bu değil, başka bir Dulkadiroğlu mümkün” mottosuyla yola çıkan Jeoloji, İnşaat, Makine Mühendisi ve Teknik Öğretmen Murat Kozalak, 31 Mart’ta zafer elde edip 1 Nisan sabahı belediyeyi yönetimlerine aldıklarında yaşanan su sıkıntısının çözümünün aslında ne kadar kolay olduğunu göstereceklerini ifade etti.

DULKADİROĞLUM BU KADAR BOL BİR SUYUN OLDUĞU ORTAMDA NİÇİN SU SIKINTISI ÇEKİYOR?

Dulkadiroğlu ilçesinin büyük bir çoğunluğunun su ihtiyacını karşılayan Ayvalı Barajı’na gidip, kapıya dayanan su sıkıntısı hususunda Dulkadiroğlulu vatandaşlara seslenen Saadet Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Murat Kozalak;

“Ayvalı Barajı'nın yanındayız. Benim yine Dulkadiroğlu'mun eşsiz manzarası, eşsiz doğası, mis gibi havası ve suyuyla birlikte. Burada yine Dulkadiroğlu'muzun kanayan yaralarından biri olan su sıkıntısını anlatmak için geldim. Biz Türkiye'de su havzası bakımından belki ilklere girecek sıralardayız. Ama maalesef su ihtiyacı konusunda belediyemiz hizmette yetersiz kalmakta, çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Böyle su potansiyelinin olduğu yerde hepinizin bildiği malum Helete’mizin güzel suyunu Gaziantep'e verdik. Değil mi? Ama kendi ilçemizde su sıkıntısı yaşamaktayız. Şu an Pazarcık ilçemiz Gaziantep'e giden sudan faydalanmak için başvurdu. Şu an bunun çalışması yapılıyor. 5 yıl süre içerisinde şu an Pazarcık ilçemize de su verilmeye çalışılıyor. Benim kızdığım şu aslında, biz neye isyan ediyoruz? Neyi anlatmaya çalışıyoruz? Bizim elimizde imkan var, fırsat var. Bu hizmeti getirmemiz için başkaları gelip alıp götürdükten sonra mı kıymete biniyor? Bu suyu neden biz değerlendiremiyoruz?

Neden biz hemşehrilerimize elimizde kaynakları hizmet için getiremiyoruz. Hep dediğim gibi çok mu zor bunlar? Değil. Dertlenmek lazım. Bu memleketin burada yaşayan insanların, burada yaşayan şahısların, burada yaşayan yöneticilerin dertlenmesi lazım.

Bir insanda dert olmazsa çözüm sıkıntısı olmaz. Kaygı olmazsa çözüm sıkıntısı olmaz. Benim güzel Maraş'ım, güzel Dulkadiroğlu bu kadar bol bir suyun olduğu ortamda niçin su sıkıntısı çekiyor? Niçin biz suya fazla para ödüyoruz?

İnşallah 1 Nisan'da yönetime, belediyeyi aldığımızda bizim ne kadar bol suyumuzun olduğunu, nelerin yapılabileceğini, vatandaşlarımıza ucuz hizmetlerin nasıl sağlanacağını hep beraber, el ele vererek göreceğiz. Her konuşmamdan sonra söylediğim gibi oylarımız bölünmesin. Bu kardeşinize sahip çıkın. Bir Bertizli olarak bir Dulkadiroğlulu olarak desteklerinizi istiyorum. Bu sorunları hep beraber çözeceğiz. Bu hizmetleri hep beraber sizlere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.