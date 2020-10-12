Kahramanmaraş’ta 48 saatlik mücadele sonrası duygulandıran an

Kahramanmaraş'ın Andırın ve Onikişubat ilçesinde orman yangınlarıyla 48 boyunca ara vermeden ve uyumadan kontrol altına alıp söndürmek için savaşan yangın savaşçıları yangınları söndürmenin huzuruyla bulundukları arazide, oldukları yerde uykuya daldılar.

Yangınları söndürmek için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile cansiperane çalışan ekipler gösterdikleri kahramanlıkla vatandaşların gönlünde taht kurdular.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yangın olan bölgeleri dün sabah saatlerinde son durumunu drone ve helikopterle görüntülediği bölgede kameralara yansıyan bir görüntü "Helal olsun" dedirtti. Yanan ormanı söndürmekle kalmayan ekipler, orman içerisindeki hayvanların da kurtarılması için büyük bir çaba sarf etti.