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Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, 22 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde özellikle pazartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, 22 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde özellikle pazartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

22 Mayıs 2022 Pazar 10:04
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Malatya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı
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