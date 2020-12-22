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Meteorolojiden o illere son dakika kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden o illere son dakika kar yağışı uyarısı!

Meteorolojiden o illere son dakika kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22 Aralık 2020 Salı 12:50
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Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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