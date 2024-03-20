Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı Kutlandı
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı...
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri...
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi

Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki depremle ilgili açıklama!

Prof. Dr. Naci Görür bu sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı. Görür, "Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok." dedi.

Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki depremle ilgili açıklama!

Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki depremle ilgili açıklama!

Prof. Dr. Naci Görür bu sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı. Görür, "Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok." dedi.

20 Mart 2024 Çarşamba 13:43

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bu sabah saat 08.55'te Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğu belirlenirken hemen ardından bir deprem de Yalova'da 3.5 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntı Marmara genelinde de hissedildi.

"ENDİŞEYE MAHAL YOK"

Korkutan depremlerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, 2 saat önce K. Maraş, Dulkadiroğulları, Kocalar’da 3,9-4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen Pazarcık kolu üzerinde (Resim). 5-8 km derinde. Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Naci Görürden Kahramanmaraştaki Depremle Ilgili Açıklama!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş için 6,8’lik deprem uyarısı!
Kahramanmaraş için 6,8’lik deprem uyarısı!
Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta “Deprem bölgesini geleceğe hazırlayacak atılımların altyapısını kuruyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta “Deprem bölgesini geleceğe hazırlayacak atılımların altyapısını kuruyoruz”
Kahramanmaraş Depremleri Sonrası 41 Kişi Halen Aranıyor
Kahramanmaraş Depremleri Sonrası 41 Kişi Halen Aranıyor
Ak Parti Kahramanmaraş belediye başkan adayları belli oldu!
Ak Parti Kahramanmaraş belediye başkan adayları belli oldu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber