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Kahramanmaraş’ın üç ilçesi için yağış uyarısı!

Afet Koordinasyon Merkezi,bugün gece saatlerinden itibaren Onikişubat, Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Kahramanmaraş’ın üç ilçesi için yağış uyarısı!

Kahramanmaraş’ın üç ilçesi için yağış uyarısı!

Afet Koordinasyon Merkezi,bugün gece saatlerinden itibaren Onikişubat, Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

20 Mart 2024 Çarşamba 15:23

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün gece saatlerinden itibaren Onikişubat, Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

21 Mart Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’tenAKOM’aulaşabilecekleri belirtildi.

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