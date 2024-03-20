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Dr. Fatih Mehmet Ceyhan: “İlçemizin bu sorunlarını biz çözeceğiz”

Seçim çalışmaları kapsamında Barbaros ve Gayberli Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan ve bu mahallelerin sorunlarına dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan: “ 2024’te şehir merkezinde bile böyle sorunlar meydana geliyorsa bu arkadaşların bayrağı artık devretmesi gerekir” dedi.

Dr. Fatih Mehmet Ceyhan: “İlçemizin bu sorunlarını biz çözeceğiz”

Dr. Fatih Mehmet Ceyhan: “İlçemizin bu sorunlarını biz çözeceğiz”

Seçim çalışmaları kapsamında Barbaros ve Gayberli Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan ve bu mahallelerin sorunlarına dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan: “ 2024’te şehir merkezinde bile böyle sorunlar meydana geliyorsa bu arkadaşların bayrağı artık devretmesi gerekir” dedi.

20 Mart 2024 Çarşamba 15:31

Seçim çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, küçük sanayi sitesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve balık halindeki esnaf ziyaretlerinin ardından Barbaros ve Gayberli Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara projelerinden bahseden Ceyhan, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bu mahallelerde halen taziye evi bulunmamasını ve yolların sorunlu olmasına dikkat çeken Ceyhan, 2024’ün Türkiye’sinde şehir merkezinde bile böyle sorunlar yaşanan belediyenin artık bayrağı başka partiye devretmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşların artık yeni bir yüz, yeni bir alternatif istediğini vurgulayan Ceyhan, heyecanla 31 Mart’ı beklediklerini dile getirdi.

BAYRAĞI ARTIK BİZ ALACAĞIZ

Bayrağı artık kendilerinin alıp daha güzel yerlere götüreceklerine inançlarının tam olduğunu ifade eden Ceyhan; “Küçük sanayi sitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve balık halimizi ziyaret ettik. Hemşerilerimizin ilgi ve alakası en üst seviyedeydi. Gerçekten bu bizi ekstra enerji veriyor, ekstra motive ediyor. Seçime 10 gün kadar süre kaldı. 10 gün içerisinde de programlarımız çok yoğun. Hemşerilerimizin bize talebi çok yoğun şekilde devam ediyor. Hepsi bize ulaşmak istiyor, biz hepsine ulaşmak istiyoruz. İnşallah bu birliktelik 31 Mart günü zaferle sonuçlanacaktır. Bu akşamda Barbaros ve Gayberli Mahallemizdeydik. Orada mahalle sakinlerimizle oturduk, konuştuk. Şehir merkezindeki 2 mahallenin hala taziye evi yok. Hala okullarında sıkıntı var, bir spor tesisi yok. Hala yollarda sıkıntı var. Şehir merkezinde olan bir mahallede 2024’ün Türkiye’sinde hala bu sıkıntıları yaşıyorsa artık bu arkadaşların belediyeyi işin ehline bırakması gerekiyor. Vatanını, milletini seven, Yeniden Refah Partisi’nin genç, azimli ve dinamik kadrolarına bırakması gerekiyor. Biz bunun için hazırız. Bu bayrağı artık alacağız. Bunun için inancımız tam. Azmimiz var, enerjimiz var. Son 10 günü de hemşerilerimizle, inşallah halkımızla güzel bir şekilde geçirerek seçimleri geçip bu bayrağı alıp güzel yerlere dikeceğiz” diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZ DEĞİŞİM İÇİN SABIRSIZLIKLA BEKLİYORLAR

Vatandaşların artık değişim için sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Ceyhan, ahlaklı belediyeciliği vatandaşlara göstereceklerini belirtti. Ceyhan; “90 gündür sahadayız, gitmediğimiz çok az mahalle kaldı. Kırsaldaki en uç mahallelere bile hep birlikte gittik. Vatandaşlarımızın ilk başta bize bakışları biraz mesafeliydi. Son 1 buçuk, 2 ayda önce bir yel, sonra rüzgâr sonra da bir fırtına olarak bize doğru gelmeye başladılar. Seçimin gelip, değişim için oy kullanmayı sabırsızlıkla bekliyorlar. Bizlerde öyleyiz. Süreç böyle gelişti. İnsanlarımız ve vatandaşlarımız bu değişimi istiyorlar. Artık yeni bir yüz, yeni bir nefes, yeni bir soluk istiyorlar. Biz onlara yeni bir yüzüz, yeni bir alternatifiz. En önemlisi yeni bir yüz ve yeni bir yönetim anlayışı ile bizler geliyoruz. Bizlerde bu memleketin inançlı, vatanperver, milliyetçi çocuklarıyız. İnşallah belediyeleri de bizler alıp vatandaşımıza ahlaklı belediyeciliği, erdemli belediyeciliği, adil belediyeciliği hep birlikte göstereceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Dr. Fatih Mehmet Ceyhan: “İlçemizin Bu Sorunlarını Biz çözeceğiz”
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