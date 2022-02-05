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Mahir Ünal, ‘Erdoğan, küresel ölçekte bir kavga veriyor’

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sisteme karşı büyük bir kavganın içinde olduğunu belirterek, "Biz bugün bütün varoluşu ile insanı savunuyoruz" dedi

Mahir Ünal, ‘Erdoğan, küresel ölçekte bir kavga veriyor’

Mahir Ünal, ‘Erdoğan, küresel ölçekte bir kavga veriyor’

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sisteme karşı büyük bir kavganın içinde olduğunu belirterek, "Biz bugün bütün varoluşu ile insanı savunuyoruz" dedi

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:37
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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, partisinin Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlediği "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" başlıklı Akdeniz Bölgesi Teşkilat toplantısında konuştu.

Küresel sisteme karşı bir savaş verildiğine dikkat çeken Mahir Ünal, "Bugün Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel ölçekte büyük bir kavganın içerisindedir. Büyük mücadele insanlık mücadelesidir. Biz bugün insanı savunuyoruz. Biz bugün bütün varoluşu ile insanı savunuyoruz. İnsanın değerlerini savunuyoruz, insanı metalaştıran, insanı ürünleştiren, kar maksimizasyonu ile çalışan ve insanı yok eden bir sisteme karşı kalbin, merhametin, iyiliğin yanındayız. Biz insanlığın üzerinde yükseldiği değerlerin yanındayız. ve siz anne olarak bu değerleri en iyi, en güçlü savunanlarsınız. Bugün en çok korumamız gereken, bugün en çok sahip çıkmamız gereken şey nedir diye bana sorsanız tek bir şey söylerim. Aidiyetlerimiz” ifadelerine yer verdi.

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MAHİR ÜNAL‘ErdoğanKüresel ölçekte Bir Kavga Veriyor’
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