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Mahir Ünal, İngiltere’de MÜSİAD’la Görüştü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Balkan Vekili Mahir Ünal, MÜSİAD İngiltere Şube Başkanı Mustafa Demir ile yönetim kurulu üyeleriyle Londra’da bir araya geldi.

Mahir Ünal, İngiltere’de MÜSİAD’la Görüştü

Mahir Ünal, İngiltere’de MÜSİAD’la Görüştü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Balkan Vekili Mahir Ünal, MÜSİAD İngiltere Şube Başkanı Mustafa Demir ile yönetim kurulu üyeleriyle Londra’da bir araya geldi.

26 Mart 2022 Cumartesi 11:26
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Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Elbistan Belediyesi Meclis Başkan Vekili Yunus Kaan Kısaca’nın da katıldığı ziyarette, AK Partili Mahir Ünal ile MÜSİAD Başkanı Mustafa Demir ve yönetimi, Türkiye-İngiltere arasındaki ticari ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir, Mahir Ünal ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaretin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraşlı esnaflarla bir araya gelerek, sohbet etti.

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MAHİR ÜNALİngiltere’de MÜSİAD’la Görüştü
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