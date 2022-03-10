Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Kadın konuşuldu
KSÜ’de Kadın konuşuldu
Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor
Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın personelleriyle buluştu
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın...
Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’
Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Son Dakika
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya...

Muharrem İnce, Kahramanmaraş’ı ziyaret etti!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti binasının açılışı için geldiği Kahramanmaraş’ta düzenlediği basın toplantısında, “Ben Memleket Partisi’nin anahtar parti olacağını inanıyorum” dedi.

Muharrem İnce, Kahramanmaraş’ı ziyaret etti!

Muharrem İnce, Kahramanmaraş’ı ziyaret etti!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti binasının açılışı için geldiği Kahramanmaraş’ta düzenlediği basın toplantısında, “Ben Memleket Partisi’nin anahtar parti olacağını inanıyorum” dedi.

10 Mart 2022 Perşembe 18:26
banner459

Açılış öncesi bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, hükümet ile ana muhalefet partisine yüklendi.

“Üretim seferberliği başlatalım”

İnce, burada yaptığı açıklamasında; “Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bu tek bir şey konuşuluyor, pahalılık yoksulluk. Dün akşam televizyonlarda altyazı geçiyor. Üç gemi yola çıktı, biri şu gün ikisi şu gün gelecek. Nereden gelecek bu gemiler değerli Maraşlılar. Nereden gelecek bir savaş olan ülkeden gelecek. Ukrayna ile Rusya savaşıyor bizde oradan ayçiçeği ve buğday bekliyoruz. İyi düşünelim bugün, düştüğümüz durumun vahametini iyi düşünün. Savaşan ülkelerden buğday bekliyoruz, ayçiçeği biliyoruz. Buğdayın ana vatanı neresi Türkiye. Ayçiçeğinin en fazla ismi Türkiye’de var. Biz bunun yüzde 36’nı ithal ediyoruz. Dünya ayçiçeği ithalat şampiyonuyuz biz. Avrupa Birliği'nin toplamından fazla ithalat yapıyoruz. Bu bize yakışmıyor. Zengin toprakların fakir çocukları olmak bize yakışmıyor. Üretmeyen bir Türkiye’de yıllarca söyledik yapmayın etmeyin ithalat çözüm değildir. Geçen sene 24 Haziran'da çiftçilerden 2.25’e aldılar buğdayı. Ahmet amcadan 2.25 aldılar, Ukraynalıdan 6 liraya alıyorlar şimdi. Yazık günah değil mi? İthalat çözüm değildir, bir gün savaş çıkar bir şey olursa satmazlar dediğimizde bizi kimse dinlemedi. Hala akıllarını başına toplamadılar hala daha. Önlem alın diyoruz, üretim seferberliği başlatalım, saksıları dahi ekelim diyoruz gecikmiş önlemler alıyorlar hiç bir işe yaramayan önemler” dedi.

“Siyaset her zaman bir oy fazla almak için yapılmaz”

İnce, açıklamasının devamında ise; “Hazine arazileriyle ilgili düzenleme yapıyor, okuyorum ben anlamıyorum çiftçi nasıl anlayacak. Bakın Türkiye'de tarımda 4 milyar litre mazot kullanıyor 4 milyar litre. Hesap yapıyorum hesapların hiçbiri tutmuyor. Bugün hesap yapıyorum yarın sabah tam basının karşına çıkacağım ne oldu mazotu bir liradan zam geldi ayda hesabı yeniden yap. Saba yapmıştır hesabı uçakta telefonu kapalı bir daha yapamadım yolda da bakamadım hesap şaştı. 20 liranın üstüne çıktı 25’e doğru gidiyor. 10 lirasını devlet karşılasa, 4 milyar litre mazotta 40 milyar lira para yapar. 40 milyarı 15’e bölsen 3 milyar dolar bile yapmaz. Suriyelilere 50 milyar dolar vereceğine 3 milyar dolar Türk çiftçisine verseydin bugün ekmek fiyatını konuşmuyor olurduk. Bu kadar basit, çok basit. 3 milyar dolar parayı Türk çiftçisine vermediğiniz için bugün ucuz ekmek kuyrukları var, bayat ekmek kuyrukları var. 50 sene önceye akaryakıt kuru zam gelecekti akaryakıt kuyruğu, ucuz ekmek bayat ekmek kuyruğu bunları yeniden gördük. 20 yılın sonunda yaptıkları bunlar değerli arkadaşlar. 11 buğday ihalesini yaptılar. İlk ihale 262 dolar, 11. ihale 450 dolar. Türkiye'de bunu çözmenin yolu var. Hep söylüyorum çözmenin yolu var. Bir söylüyorum kopya çekmek serbest, yeter ki çektiğim yeter ki yapalım. Kopya çekmek serbest defterleri açın, memleketin sorunu çözün başarılı olur diye uğraşıyorum, millet aç kalmasın. Bir şu İstanbul kanal işinden falan vazgeç, GAP'la uğraş, Trakya'daki bitirilmeyen barajlarla uğraş. Bakın Türkiye'deki tarımdaki sulamanın yüzde 75’i vahşi sulama. Yüzde 20’si yağmurlama, yüzde 5’i damla sulama. Buraya üç yıl içinde 15 milyar dolar para harcarsan sulama sorunu çözersin. Projesi istiyorsan hazır yapılmış hangi partiyi istiyorsa göndermeye Memleket Partisi olarak hazırız. Siyaset her zaman bir oy fazla almak için yapılmaz, siyaset ülke için yapılır. Ben inanıyorum bu millete. Zamanımız da var, bir seneden fazla. Ben Memleket Partisi’nin anahtar parti olacağını inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının sonunda hükümet ve ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulunan İnce, daha parti binasının açılışını yaptı. Açılışta vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektiren İnce, cadde üzerinde faaliyette bulunan esnafları ziyaret ederek, Kahramanmaraş programını tamamladı.

Son Güncelleme: 10.03.2022 18:34
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ı Ziyaret Etti!Muharrem Ince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztunç Kahramanmaraş’ta erken seçim çağrısı yaptı
Öztunç Kahramanmaraş’ta erken seçim çağrısı yaptı
İl başkanı Fırat Görgel, Afşin’de
İl başkanı Fırat Görgel, Afşin’de
Devlet Bahçeli’den Putin’e Sert Tepki
Devlet Bahçeli’den Putin’e Sert Tepki
Öztunç, Elbistanlı öğrenciler için çözüm istedi
Öztunç, Elbistanlı öğrenciler için çözüm istedi
Tansu Çiller siyasete dönüyor, kolları sıvadı!
Tansu Çiller siyasete dönüyor, kolları sıvadı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber