Muharrem İnce, Kahramanmaraş’ı ziyaret etti!

Açılış öncesi bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, hükümet ile ana muhalefet partisine yüklendi.

“Üretim seferberliği başlatalım”

İnce, burada yaptığı açıklamasında; “Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bu tek bir şey konuşuluyor, pahalılık yoksulluk. Dün akşam televizyonlarda altyazı geçiyor. Üç gemi yola çıktı, biri şu gün ikisi şu gün gelecek. Nereden gelecek bu gemiler değerli Maraşlılar. Nereden gelecek bir savaş olan ülkeden gelecek. Ukrayna ile Rusya savaşıyor bizde oradan ayçiçeği ve buğday bekliyoruz. İyi düşünelim bugün, düştüğümüz durumun vahametini iyi düşünün. Savaşan ülkelerden buğday bekliyoruz, ayçiçeği biliyoruz. Buğdayın ana vatanı neresi Türkiye. Ayçiçeğinin en fazla ismi Türkiye’de var. Biz bunun yüzde 36’nı ithal ediyoruz. Dünya ayçiçeği ithalat şampiyonuyuz biz. Avrupa Birliği'nin toplamından fazla ithalat yapıyoruz. Bu bize yakışmıyor. Zengin toprakların fakir çocukları olmak bize yakışmıyor. Üretmeyen bir Türkiye’de yıllarca söyledik yapmayın etmeyin ithalat çözüm değildir. Geçen sene 24 Haziran'da çiftçilerden 2.25’e aldılar buğdayı. Ahmet amcadan 2.25 aldılar, Ukraynalıdan 6 liraya alıyorlar şimdi. Yazık günah değil mi? İthalat çözüm değildir, bir gün savaş çıkar bir şey olursa satmazlar dediğimizde bizi kimse dinlemedi. Hala akıllarını başına toplamadılar hala daha. Önlem alın diyoruz, üretim seferberliği başlatalım, saksıları dahi ekelim diyoruz gecikmiş önlemler alıyorlar hiç bir işe yaramayan önemler” dedi.

“Siyaset her zaman bir oy fazla almak için yapılmaz”

İnce, açıklamasının devamında ise; “Hazine arazileriyle ilgili düzenleme yapıyor, okuyorum ben anlamıyorum çiftçi nasıl anlayacak. Bakın Türkiye'de tarımda 4 milyar litre mazot kullanıyor 4 milyar litre. Hesap yapıyorum hesapların hiçbiri tutmuyor. Bugün hesap yapıyorum yarın sabah tam basının karşına çıkacağım ne oldu mazotu bir liradan zam geldi ayda hesabı yeniden yap. Saba yapmıştır hesabı uçakta telefonu kapalı bir daha yapamadım yolda da bakamadım hesap şaştı. 20 liranın üstüne çıktı 25’e doğru gidiyor. 10 lirasını devlet karşılasa, 4 milyar litre mazotta 40 milyar lira para yapar. 40 milyarı 15’e bölsen 3 milyar dolar bile yapmaz. Suriyelilere 50 milyar dolar vereceğine 3 milyar dolar Türk çiftçisine verseydin bugün ekmek fiyatını konuşmuyor olurduk. Bu kadar basit, çok basit. 3 milyar dolar parayı Türk çiftçisine vermediğiniz için bugün ucuz ekmek kuyrukları var, bayat ekmek kuyrukları var. 50 sene önceye akaryakıt kuru zam gelecekti akaryakıt kuyruğu, ucuz ekmek bayat ekmek kuyruğu bunları yeniden gördük. 20 yılın sonunda yaptıkları bunlar değerli arkadaşlar. 11 buğday ihalesini yaptılar. İlk ihale 262 dolar, 11. ihale 450 dolar. Türkiye'de bunu çözmenin yolu var. Hep söylüyorum çözmenin yolu var. Bir söylüyorum kopya çekmek serbest, yeter ki çektiğim yeter ki yapalım. Kopya çekmek serbest defterleri açın, memleketin sorunu çözün başarılı olur diye uğraşıyorum, millet aç kalmasın. Bir şu İstanbul kanal işinden falan vazgeç, GAP'la uğraş, Trakya'daki bitirilmeyen barajlarla uğraş. Bakın Türkiye'deki tarımdaki sulamanın yüzde 75’i vahşi sulama. Yüzde 20’si yağmurlama, yüzde 5’i damla sulama. Buraya üç yıl içinde 15 milyar dolar para harcarsan sulama sorunu çözersin. Projesi istiyorsan hazır yapılmış hangi partiyi istiyorsa göndermeye Memleket Partisi olarak hazırız. Siyaset her zaman bir oy fazla almak için yapılmaz, siyaset ülke için yapılır. Ben inanıyorum bu millete. Zamanımız da var, bir seneden fazla. Ben Memleket Partisi’nin anahtar parti olacağını inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının sonunda hükümet ve ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulunan İnce, daha parti binasının açılışını yaptı. Açılışta vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektiren İnce, cadde üzerinde faaliyette bulunan esnafları ziyaret ederek, Kahramanmaraş programını tamamladı.