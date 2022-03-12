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Tansu Çiller, aktif siyaset için yol haritasını belirledi!

Eski Başbakan Tansu Çiller'in bir süredir yeniden aktif siyasete döneceği konuşulurken ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Buna göre; Çiller'in yeni bir parti kurmayacağı ve 2020 yılında kurulan Bizim Parti'nin isminin değiştirileceği kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

Tansu Çiller, aktif siyaset için yol haritasını belirledi!

Tansu Çiller, aktif siyaset için yol haritasını belirledi!

Eski Başbakan Tansu Çiller'in bir süredir yeniden aktif siyasete döneceği konuşulurken ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Buna göre; Çiller'in yeni bir parti kurmayacağı ve 2020 yılında kurulan Bizim Parti'nin isminin değiştirileceği kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

12 Mart 2022 Cumartesi 10:54
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Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeniden siyasete döneceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Kulislerde Çiller'in son dönemde parti kurmaya ilişkin görüşmeler yaptığı belirtilirken siyasete atılacağı partinin isminin ne olacağı da merak ediliyor.

YENİ PARTİ KURMAYACAK

DW Türkçe'nin Çiller'e yakın isimlerden edindiği bilgiye göre, Çiller yeni bir parti kurmayacak ve 2020 yılında kurulan Bizim Parti'nin ismi değiştirilecek. Partinin yeni yüzü için Büyük Türkiye Partisi ismi konuşuluyor. Şu anda eski DYP'li isimlerle ve şu anda başka partilerde görev almış siyasetçilerle Çiller'in ekibine katılım için görüşmeler sürüyor.

"BEN MİLLETİMİ ÖZLEDİM" DEMİŞTİ

Çiller de geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının etkinliğinde geri dönüş sinyali vererek, "Ben milletimi özledim. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım" demişti.

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