32 il için OGM işçi alımı başladı!

Orman Genel Müdürlüğü hangi ilde işçi alacak?

Orman işçisi yerleştirme ve ofis personeli alanında OGM tarafından toplam 74 açık pozisyon alınmaktadır. Bu yöndeki alımlar engelli ve eski hükümlüler tarafından yapılmaktadır.



30 orman işçisi, 44 ofis çalışanı, 74 açık kadro ile Adana, Afyonkarahisar, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hatay (Antakya), İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla'da işe alındı. Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzve illeri. Oran dağılımı ise



Başvuru süreci bugün başladı!

Başvurular 24 Ocak 2022'de İŞKUR'a yapılan duyuru ile başladı. 4 gün sürecek personel alımı başvuruları sadece İŞKUR üzerinden yapılacak. Başka bir başvuru kabul edilmeyecektir ve aşağıdaki adımları takip ederek İŞKUR'a online başvuru yapabilirsiniz.



ADIM 1: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine e-devlet şifreniz ile giriş yapınız.



ADIM 2: Aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi ilgili açık pozisyonlara ulaşabilir ve görseldeki gibi “İş Türü, İş Unvanı” ile bölümlerdeki alanları doldurarak “Ara” butonuna tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Kimin başvurusu kabul edilir?



Orman Genel Müdürlüğü'ne istihdam başvuruları sadece engelli ve eski hükümlülerin başvuruları kabul edilecektir. OGM işçilerinin istihdam koşulları genel olarak “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, askerliğini yapmış veya yapmamış olmak, kamu haklarından yoksun olmamak, yaşlı olmak veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı almamak".



Özel uygulama gereksinimleri nelerdir?



Ağır özürlü büro memurlarının işe alınması için ön koşullar: Memurluk alanında en az lise diplomasına sahip adaylar arasından engelli dostu işe alım yapılmaktadır. Ayrıca 40 yaşından büyük olmamanız gerekmektedir. Başvuru için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan; gibi belgelerden en az birine sahip olmak, gerekli.



Orman işçileri için işe alım koşulları:



Orman işçileri en az ilkokul mezunu olanlardan alınmaktadır. Sınava eski hükümlü sıfatıyla girebilecek adayların en az 35 yaşını doldurmuş olmaları ve tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşlarından ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir sağlık durumunun bulunmadığına dair sağlık raporu alabilmeleri gerekmektedir. işlere ve saha koşullarında seyahat engeli olmaksızın çalışabilmelerine olanak tanımaktadır.